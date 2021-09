Der vier-Punkte-Plan der Regierung soll das ganze Jahr über durchgehenden Präsenzunterricht ermöglichen. Die Vorbereitungen dafür laufen an den Schulen im Tal zurzeit auf Hochtouren.

Dem Schulbeginn schaut die Direktorin der Volksschule Ober-Grafendorf Anna Fuchs positiv entgegen. „Ich bin überzeugt, dass das Testen selbst mit unseren jüngsten Schülern gut funktionieren wird.“ Die administrative Organisation rund ums Testen sei jedoch enorm.

„Die zusätzlichen Dokumentationen, Meldungen und Inventuren sind ein massiver Mehraufwand. Hier wäre Unterstützung notwendig“, fordert Fuchs. Mit Montag starten 51 Taferlklassler. „Das sind in etwa gleich viele Kinder wie im Vorjahr“, meint Direktorin Anna Fuchs. Zudem gibt es erstmals eine Deutschförderklasse.

St. Margarethen: „Elf Schüler mehr als im Vorjahr“

Den Fokus auf Vereinigung und Gemeinschaft will Peter Kärcher legen. „Durch die Lockdowns im letzten Jahr ist die Gemeinschaftserziehung zurückgeblieben, das merkt man bei den Kindern. Die Gräben sind bereits sehr tief“, ist der Direktor der NMS Ober-Grafendorf erschüttert.

Im Sinne der Schüler soll die menschliche Komponente wieder in den Vordergrund gerückt werden. Ein Outdoor-Tischtennistisch und weitere Geräte zur Bewegungsförderung wurden angeschafft. In den Ferien wurde das Schulgebäude außerdem fast flächendeckend mit Wlan ausgestattet. Und: „Wir haben nun für jedes Kind einen Spind, darin können Wertsachen und Schulsachen deponiert werden“, so Kärcher.

„Wir haben heuer elf Schüler mehr als im Vorjahr“, erzählt Edith Hochebner, Direktorin der Volksschule in St. Margarethen . Es gibt drei erste Klassen. Zusätzlich werden zwei Lehrerinnen das Team verstärken. „Das Bewegungsdefizit des letzten Schuljahres wird mit einer zusätzlichen Turnstunde pro Klasse nachgeholt“, so Hochebner.

Brunhilde Frühwirth leitet die Volksschulen in Hofstetten-Grünau und in Weinburg. „Insgesamt starten 53 Schulanfänger. 36 Schulanfänger und zwei neue Lehrerinnen wird es in Hofstetten-Grünau geben. 17 Erstklassler sowie eine neue Lehrerin beginnen in Weinburg“, berichtet die Direktorin. Erstmals wird in den vierten Klassen „Grundlagen der Informatik“ unterrichtet. Es sei wichtig, den Kindern einen professionellen Umgang mit dem PC zu vermitteln.

Infektionen & Impfbereitschaft: Schwierige Planung

In der NMS Grünau starten 36 Schüler in den ersten Jahrgang. „Im Vergleich zum Vorjahr sind es neun Schüler weniger“, teilt Schulleiter Andreas Dengler mit. Ein junger Kollege wird das Lehrerteam ergänzen.

Trotz Corona-Vorgaben der Regierung, sieht Dengler die Schwierigkeiten des kommenden Jahres: „Das steigende Infektionsgeschehen und die sinkende Impfbereitschaft machen die Planung von Sport- und Schwimmwochen auch heuer schwierig.“

Die NMS Kirchberg bekommt mit Michelle Otzelberger und Barbara Wallner zwei neue Lehrkräfte. In der Polytechnischen Schule Kirchberg verabschiedete sich Günther Steindl in den Ruhestand, berichtet der Direktor der Schulen Alfred Bruckner.

Auch an den Volksschulen Kirchberg und Loich gibt es Veränderungen beim Lehrpersonal. Raphaela Postrihac wird an beiden Volksschulen unterrichten und Lisa Aigner in der Bunten Klasse Kirchberg. „Das Schulwart-Ehepaar Gottfried und Annemarie Fugger ist in Pension gegangen. Nachfolger ist Erwin Klarer“, erzählt der Direktor Gerrit Hübl.