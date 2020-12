„Hurra! Ich darf wieder in die Schule!“ So gefreut wie diesen Montag, den ersten Tag, wo wieder Klassenunterricht stattfinden durfte, haben sich die Pielachtaler Kinder schon lange nicht. Auch Eltern und Lehrer atmen auf.

„Es wichtig, dass die Kinder wieder einen geregelten Schulalltag und eine Struktur haben“, stellt Anneliese Brandner, Direktorin der Volksschulen Rabenstein und Tradigist, fest. Der Schulalltag soll möglichst normal ablaufen. „Wir singen leider noch nicht, Sport findet, so weit möglich, im Freien statt“, führt sie aus. Damit der Schulbeginn am Montag stattfinden konnte, wurde sogar extra der schulautonome Tag verschoben.

Erleichtert ist man auch in der Volksschule Weinburg. Elternvereinsobfrau Claudia Stiefsohn meint, dass man aus dem ersten Lockdown viel gelernt hat. „Die Kinder wurden zu Schulbeginn auf den richtigen Umgang mit EDV geschult.“ Sie begrüßt, dass die letzten Wochen vor den Weihnachtsferien noch genutzt werden können. In der Woche kamen rund 70 Kinder in die Volksschule und 15 Schüler in die Neue Mittelschule Ober-Grafendorf. „Ich muss loben, wie diszipliniert die Schüler waren“, sagt Johann Riesenhuber, Schulobmann in Ober-Grafendorf.