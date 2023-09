Informieren auf der Lehrlingsmesse in Ober-Grafendorf

Mechanikerin, Zimmerer, Bürofachkraft oder Vermessungstechnikerin? Jugendliche stehen vor einer großen Entscheidung, wenn ihre Schulzeit zu Ende geht. Und auch Betriebe sind auf der Suche nach jungen, motivierten Menschen, die eine Lehre absolvieren möchten. Um bei der Vernetzung zu helfen, veranstaltet die Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal bereits zum zweiten Mal eine Lehrlingsmesse. Heuer findet diese in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf statt.

Rund 30 Lehrbetriebe werden im Rahmen der Messe ihr Lehrberufsangebot vorstellen und den Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt geben. Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern können sich unter dem Motto „mach dir ein Bild deiner Zukunft“, über die Vielfalt und die Möglichkeiten der Lehrausbildung und offene Lehrstellen informieren.

Foto: Peter Pfeifer

„Der Fachkräftemangel ist auch im Pielachtal spürbar“, sagt Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Kurt Wittmann. „Ich freue mich, dass die Pielachtaler Lehrlingsmesse nach dem großen Erfolg im letzten Jahr dieses Mal in Ober-Grafendorf in die zweite Runde geht und so sowohl Lehrstellen als auch Betriebe im Tal sichtbarer macht.“

Das Interesse bei den Mittelschulen und Polytechnischen Schulen ist groß: Rund 400 Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit ihren Lehrkräften die Messe besuchen.

Die zweite Pielachtaler Lehrlingsmesse in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf, findet am Montag, 2. Oktober, von 9 bis 14 Uhr statt.