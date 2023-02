Narren erobern Ober-Grafendorf beim Faschingsumzug

Die Route führte traditionell durch Raiffeisengasse über die Schulstraße, vorbei am Hauptplatz, in die Hauptstraße und wieder retour. Nach dem Faschingsumzug fand am Kirchenplatz der ausklingende Faschingsausklang statt, wo die Gäste und Besucher von den Ober-Grafendorfer Vereinen mit reichlich Speis und Trank versorgt wurden.

