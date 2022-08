Die Pielachtaler Schulen sind für den Wiederbeginn gerüstet

Werbung

Es sind nur noch wenige Tage bis Schulbeginn. In den Bildungsstätten im Tal laufen bereits die Vorbereitungen für das neue Schuljahr auf Hochtouren. Die NÖN hat sich bei Direktoren und Elternvertretern umgehört, welche Veränderungen und Herausforderungen im neuen Schuljahr anstehen.

Bürgermeister Herbert Winter und Direktorin der Volksschule sowie der Neuen Mittelschule Frankenfels, Renate Aigelsreiter, testeten schon die neuen Schulmöbel. Foto: NMS Frankenfels

Mit Zuversicht blickt die Direktorin der Volksschule Ober-Grafendorf, Anna Fuchs, auf das Schuljahr. „Ändern wird sich hoffentlich, dass wir wieder zum normalen Schulablauf zurückkehren können.“ Geplante Projekte, wie die Musicalaufführung „Fiesta Musical“ sowie ein einwöchiges Zirkusprojekt stehen am Programm. Als herausfordernd sieht sie, „die Lern-Motivation der Kinder zu erhalten.“

Auch die Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler verlangt Feingefühl sowie Professionalität. „Heuer beginnen zwei ukrainische Kinder in der ersten Klasse“, erzählt die Direktorin. Schon im letzten Jahr habe ein Mädchen aus der Ukraine die Schule besucht. „Mithilfe von Unterrichtsmaterialien sowie digitalen Übersetzungsapps hat die Kommunikation aber sehr gut funktioniert“.

Am wichtigsten sei jedoch das Engagement des Kollegiums, das mit Herz und Hirn an die Sache herangeht, so Fuchs. 53 Kinder, aufgeteilt in zwei ersten Klassen und einer Vorschulkasse, beginnen heuer ihr erstes Schuljahr. In der Volksschule (VS) und der Neuen Mittelschule (NMS) Frankenfels stehen einige Neuerungen an. Auch Renate Aigelsreiter, Direktorin der beiden Schulen, hofft, wieder schulübergreifende Projekte durchführen zu können.

Neue Möbel sollen Konzentration fördern

17 Erstklassler und eine neue Lehrerin beginnen in der Volksschule. Alle fünf Volksschul-klassen wurden in den Ferien mit höhenverstellbaren Tischen sowie freischwingenden Sesseln ausgestattet. „Bewegungsaktives Sitzen steigert die Konzentration, somit den Lernerfolg und beugt Haltungsschäden vor“, ist die Direktorin überzeugt.

Gleich sechs neue Lehrkräfte ergänzen das MS-Team in den Fächern Religion, Deutsch, Mathe, Geschichte und politische Bildung, Sport, Biologie und Geografie sowie Wirtschaftskunde. Das Schulfach „Digitale Grundbildung“ wird zudem neu am Lehrplan stehen.

Nach jahrelanger Pause gründeten engagierte Eltern an der Neuen Mittelschule (NMS) Grünau/Rabenstein wieder einen Elternverein. „Wir sehen uns als Bindeglied zwischen Eltern, Schülern und Lehrern“, berichtet Obfrau des Elternvereins Bettina Gröss. Ziel der Elternvertreter ist die aktive Unterstützung während des Schuljahres.

Neben der Förderung der Schulgemeinschaft zählen dazu auch finanzielle Hilfen: „Mittels Elternvereinsbeiträgen können wir Familien helfen, die von den momentanen Teuerungen zum Schulbeginn besonders stark betroffen sind“, informiert Gröss. Anfragen seien diesbezüglich aber noch keine eingelangt.

Zwei erste Klassen mit insgesamt 36 Schülerinnen und Schülern starten in der NMS in Kirchberg. „Eine polytechnische Klasse wird es in Kirchberg sowie in Ober-Grafendorf geben“, betont Direktorin Barbara Wallner. Alle Erstklassler werden zudem mit Laptops ausgestattet, „damit das neue Schulfach ‚digitale Grundbildung‘ in allen Klassen bestmöglich umgesetzt werden kann.“

