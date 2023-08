Neues Schuljahr und neue Schulleitungen in der Region Pielachtal

Bald schrillen wieder die Glocken in den Schulen der Region und läuten damit das neue Schuljahr ein. In Frankenfels startet das neue Schuljahr mit neuer Schulleitung: Rüdiger De Zordo folgt Renate Aigelsreiter als Direktor der Volks- und Mittelschule nach.

In Kirchberg dürfen sich die jungen Schülerinnen und Schüler über einen gänzlich neugestalteten Schulhof freuen. Bereits im Vorjahr wurden neue Spielgeräte angeschafft. Diese werden von den Schülerinnen und Schülern in den Pausen und von den Kindern der Nachmittagsbetreuung benützt. Beim Projektmarathon wurde von der Landjugend ein überdachter Rastplatz geschaffen.

In den Sommerferien 2023 wurde nun im Schulhof eine weitere Attraktion errichtet. In enger Abstimmung mit Volksschul-Direktor Gerrit Hübl und Mittelschul-Direktorin Barbara Wallner sowie mit dem Personal der Nachmittagsbetreuung hat die Gemeinde Kirchberg für den Schulhof mehrere Bewegungs- und Motorik-Geräte angekauft. Diese wurden in den Schulferien von Mitarbeitern des Bauhofes und von Schulwart Erwin Klarer im Schulhof aufgestellt. Die Spielgeräte kommen sowohl den Schulkindern als auch den Kindern der Nachmittagsbetreuung zugute. Zur Unterbringung von Spielgeräten wird noch heuer ein kleines Gartenhaus errichtet. Großes Engagement bei der erfolgreichen Umsetzung des Schulhof-Projektes haben die Geschäftsführenden Gemeinderätinnen Judith Gerstl und Sandra Schweiger bewiesen.

Zwei Änderungen gibt es beim Personal der Mittelschule Kirchberg: Schulrätin Maria Nikoll ist wegen Pensionierung aus dem Schuldienst ausgeschieden. Erika Wutzl übersiedelte nach Tirol und unterrichtet künftig an der Mittelschule Neustift im Stubaital.

In der Volksschule Ober-Grafendorf wird es voraussichtlich zwölf Klassen mit 230 Schülerinnen und Schülern geben, in der Mittelschule ebenso. Hinzu kommt die steigende Zahl von 26 Schülern der Polytechnischen Schule. „In den Sommerferien wurde die restliche Beleuchtung auf LED umgestellt, somit ist die Umstellung völlig abgeschlossen“, äußert Schulobmann Johann Riesenhuber. Instandgesetzt sind auch viele Schulmöbel, Regale und Kästen geworden. Im Keller sind zudem Abflussrohre erneuert worden. Die 14-tätige Grundreinigung ist ebenfalls bereits abgeschlossen. „Die Reinigung fiel heuer besonders gründlich aus“, ergänzt Riesenhuber. Der Schulobmann hebt die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, den regionalen Firmen und der Schule hervor und versichert, dass alles blitzblank ist und glänzt und den Schülern Freude haben werden in das neue Schuljahr zu starten.

BG/BRG St. Pölten: Nachfolge noch unklar

Silvia Klimek verabschiedete sich mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Als provisorische Schulleiterin folgt ihr Regina Zotlöterer nach. Wie lange es dauert, bis eine neue Direktorin bzw. ein neuer Direktor feststeht, sei noch ungewiss, sagt Zotlöterer. Sie berichtet, dass im Gymnasium in der Josefstraße alle Unterrichtsstunden abgedeckt werden. Im Bereich der Nachmittagsbetreuung würden sich jedoch Engpässe zeigen, da die Zahl der Anmeldungen in diesem Schuljahr gestiegen sei.

Regina Zotlöterer ist die neue provisorische Leiterin des BG/BRG St. Pölten. Foto: privat

Für die Schülerinnen und Schüler gäbe es genug Platz, dank dem Um- und Zubau 2016 und 2018 „Einige Klassen werden als Partnerklassen geführt. Dies führt allerdings zu keinen Problemen, da wir ja auch viele ausgezeichnet ausgestattete Sonderunterrichtsräume besitzen“, so die provisorische Schulleiterin.In der Schule gibt es auch immer ein Jahresmotto, im letzten Schuljahr war es „Yes, we care“. Unter Einbeziehung der Schüler wird in den nächsten Wochen das neue Jahresmotto festgelegt.

Auch am BORG für Leistungssportler gibt es einen Wechsel in der Leitung: Mario Lahner übernimmt von Gabriele Schletz, die sich in Richtung Ruhestand verabschiedet. Lahner ist Lehrer für Mathematik und Physik. Eine kleine Änderung gibt es deswegen im Lehrerteam: In diesen Fächern unterstützt nun eine Lehrperson von einem anderen Standort.

Noch im Umbau befindet sich die BASOP und BAfEP. Die Schule wird teilweise abgerissen, der Hauptteil vollständig saniert und Zubauten werden errichtet. „In rund drei Jahren wird die neue BASOP/BAfEP fertiggestellt sein. In der Zwischenzeit sind wir auf dem Sportplatz in einem Ersatzquartier untergebracht, dass in Modulbauweise erreichtet wurde und unsere Erwartungen weit übertrifft“, sagt Direktor Rainer Kalteis. Neue Lehrpersonen gibt es für die Fächer Englisch, angewandte Mathematik und Bewegung und Sport. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes werden die Fächer Bildnerische Erziehung, Werkerziehung und textiles Gestalten in einer Expositur am Europaplatz unterrichtet und der Praxishort der BASOP ist in der ehemaligen Sozialakademie am Schulring 18 untergebracht.

Am BiGS wurden über den Sommer die EDV-Räume erweitert bzw. neu ausgestattet, wie Leiterin Margit Simon berichtet. Alle offenen Leherstellen konnten besetzt werden und so gibt es einige neue Gesichter im Kollegium. Mit den Zahlen der Schülerinnen und Schülern ist sie hoch zufrieden. „Vor allem in der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) sind die Anmeldungen extrem hoch, sodass wir leider nicht alle Interessenten aufnehmen konnten“, berichtet Simon.

Drei neue Lehrkräfte und einen neuen Fachvorstand gibt es an der Höheren Tourismusschule St. Pölten. „In unserem Schwerpunkt „Digitales Marketing“ gibt es heuer eine spezielle Ausrichtung in Richtung Medienbildung. Heuer beginnen wir dabei mit den Social Medias“, berichtet Direktor Michael Hörhan. Außerdem soll der Schulball auf neue Beine gestellt, die Kooperationsparner stärker für Zusammenarbeiten bei Diplomarbeiten eingebunden, und mit einem eigens angeschafften 3D-Drucker Experimente in Sachen Food Design durchgeführt werden. Eine komplett neue Möblierung gibt es außerdem. „Dazu wurden die teilweise 40 Jahre alten Sessel und Tische gegen brandneues Material getauscht: Hochwertige und ergonomische Stühle sowie neue Tische bzw. höhenverstellbare Lehrerpulte“, so Hörhan. Alle Klassenräume wurden zudem neu ausgemalt. Auch bei der HTS war das Interesse so groß, dass einige Interessenten abgewiesen werden mussten.

Die achten Klassen des Mary Ward Gymnasiums haben heuer erstmals die Möglichkeit, Ende September bei der vorgezogenen Matura neben dem Fach Management & Business auch in Italienisch oder Russisch anzutreten. „Seit vorigem Schuljahr sind wir Pilotschule für Wirtschaftsbildung. Aus diesem Grund finden im kommenden Schuljahr erstmals Projektwochen zu diesem Thema statt“, berichtet Direktorin Ulrike Zirbs.

An der HLW Türnitz wurde das Netzwerk und die EDV aktualisiert. 40 neuen Schülerinnen und Schüler wird die Schulgemeinschaft willkommen heißen. Im Kollegium wird es während des kommenden Schuljahres auf Grund von Pensionierungen bzw. einer Karenz drei neue Kolleginnen bzw. Kollegen in den Gegenständen Englisch, Rechnungswesen und Religion geben.