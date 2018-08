Sieben neue und übersichtliche Wanderkarten sollen Besuchern in der Gemeinde Schwarzenbach Natur und Landschaft noch näher bringen. Nicola Havers und Terry Summerfield betreiben im Ort eine kleine Frühstückspension. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde die Idee ins Leben gerufen.

„Wir haben zwar eine große Wanderkarte im Ort, aber sie ist für viele Gäste zu kompliziert“, so Summerfield. Die kleinen Folder stellen sieben verschiedene Wandertouren in der Umgebung vor. „Sie sollen Wanderern eine Idee vermitteln, was sie auf der Route erwartet, daher beinhalten sie auch Informationen zum Schwierigkeitsgrad und zur Gastronomie an der Strecke sowie Empfehlungen zur besten Jahreszeit für die Tour“, erklärt Summerfield weiter.

Erhältlich sind die Karten in der Pension Waldblick Landhaus, auf der Gemeinde, an der Tankstelle sowie in anderen Schwarzenbacher Betrieben. Nähere Informationen zum Urlaub in Schwarzenbach sowie zu den Wanderstrecken gibt es auch online unter www.urlaubindernatur.at.