Garagenzelt stand in Flammen

Wohnhausbrand: So lautete die Alarmierung für die Feuerwehren im Oberen Pielachtal am Samstag gegen 16.30 Uhr.

Am Einsatzort in der Brunnrotte angekommen, stand jedoch kein Wohnhaus, sondern ein Garagenzelt in Flammen. Die Feuerwehren Schwarzenbach, Loich, Frankenfels und Weißenburg waren rasch vor Ort. Durch ihr effizientes Eingreifen gelang es ihnen, ein Übergreifen des Feuers auf das nahe Wohnhaus und den dahinter liegenden Wald zu verhindern. Es wurde niemand verletzt, aber die im Zelt gelagerten Fahrzeuge, darunter ein Traktor, ein Pkw und ein Anhänger sind zerstört. Die Polizei soll nun die Brandursache klären.

