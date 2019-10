privat

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Bürgermeister Andreas Ganaus (3.v.r.) bei Karin Gamsjäger (3.v.l.) für 25 Jahre Nahversorgung in Schwarzenbach und wünschte ihr alles Gute für die Zukunft. Seit drei Generationen lag das Geschäft in Familienhand. Nachfolger ist derzeit keiner in Sicht. In der Kaffeeecke trafen sich die Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher außerdem gern zum geselligen Beisammensein.