Die Hälfte des Jahres betreibt Elisabeth Klauser eine Energetische Praxis in St. Pölten, die andere Hälfte verbringt sie auf der Alm: Als sie sich vor fünf Jahren selbstständig machte, verwirklichte sie sich einen Lebenstraum. Sie wurde Halterin auf der Wildalm in Lahnsattel. Heuer übernimmt sie die Geißenbergalm in Schwarzenbach.

„Die Kühe und ihre Psychologie faszinieren mich, es interessiert mich wie Mutter, Kalb und Stier interagieren“, sagt Elisabeth Klauser. Auf der Wildalm wurde Mutterkuhhaltung betrieben, in Schwarzenbach sind nun 80 Jungtiere unter der Obhut der Halterin. „Mir ist es unheimlich wichtig, in der Natur zu sein“, sagt Elisabeth Klauser, „ich stehe in der Früh auf, habe das Panorama vor mir und denke, mein Gott, ist das schön!“ Von Mitte Mai bis Mitte September versorgt sie die Tiere mit Kleie und Salzgemisch, hat die Wasserversorgung und die Gesundheit der Kühe im Blick. Auf Wanderer, die auf der Geißenbergalm Station machen, wartet eine Stärkung. Bei einer Brettljause kann man es sich ab Freitag, 15. Mai, gemütlich machen.