Almabtrieb: Rückkehr zum Brauchtum nach 42 Jahren

Nach 42 Jahren Pause gibt es am 9. September wieder einen großen Pielachtaler Almabtrieb. Laut Hauptorganisator und Bürgermeister der Gemeinde Schwarzenbach, Andreas Ganaus, ist das Event einzigartig in ganz Niederösterreich. Denn nicht nur rund 80 Weidetiere, begleitet von Schafen, Pferden und Ziegen, werden von der Geißenbergalm herabgetrieben, auch ein spektakuläres Rahmenprogramm findet am Festplatz statt.

Um die 25 Wagen wird es geben, die den Gästen alte Bräuche vermitteln sollen. Zum Beispiel, was es bedeutet, ein Holzknecht zu sein - und wie der Holzknechtsterz schmeckt. Alte Traditionen wieder aufleben zu lassen, ist der Hauptfokus der Veranstaltung. „Wir möchten verhindern, dass das Brauchtum in Vergessenheit gerät. Die Brauchtumspflege ist enorm wichtig“, sagt Ganaus. Außerdem soll die Veranstaltung die ländliche Kultur und Traditionen auch jenen vermitteln, die nicht damit aufgewachsen sind. „Wenn zum Beispiel Leute aus der Stadt bei dem Almabtrieb dabei sind, dann werden sie sehen, dass es das alles nicht nur im Fernsehen oder in Büchern gibt. Sondern, dass es auch jetzt noch Menschen gibt, die mit der Hand melken, und Jäger, die sich um die Artenpflege und einen gesunden Wildbestand kümmern“, sagt Ganaus.

Ganz der Tradition gemäß, die in Tirol noch mehr gelebt wird als hierzulande, werden die Kühe geschmückt. Früher wurde der Schmuck an den Hörnern befestigt, doch da das meiste Vieh heutzutage enthornt ist, ist das nicht möglich. Alternativen gibt es jedoch in Form von Masken.

Ganaus betont, dass die Organisation des Almabtriebes nur aufgrund der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich ist. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Weidegenossenschaft Rabenstein-Schwarzenbach, der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbach sowie der Gemeinden Rabenstein und Schwarzenbach. Der hohe Aufwand sowie unpassende Umstände seien der Grund dafür gewesen, warum dieser dritte Pielachtaler Almabtrieb so lange nicht stattfinden konnte. Ganaus ist hoch erfreut, dass nun ein guter Zeitpunkt gefunden werden konnte, und freut sich auf viele Gäste, aus dem Pielachtal selbst und darüber hinaus.

Der Ablauf des dritten Pielachtaler Almabtriebs am 9. Septemer 2023