Frauen schöpfen gemeinsam Kraft bei „Women in the Woods”

Eine Woche, 60 Frauen und ganz viel Natur: das ist „Women in the Woods”. Das Festival für Frauen findet heuer wieder am Gemeindegebiet von Schwarzenbach statt, weit abseits vom Wirbel der Stadt. Es soll vor allem eine Möglichkeit sein, sich eine Auszeit von der Hektik des Alltags zu nehmen und neue Kraft zu schöpfen, sagt Katya Buchleitner, die das Festival ins Leben gerufen hat. Der Aufbau startete bereits am Sonntag, so richtig los geht es am Dienstag.

Am Programm stehen verschiedene Workshops, von Yoga über Tänze bis hin zu Kräuterwissen. Die Workshops werden teils von den Teilnehmerinnen selber gehalten, teils von Mitgliedern des Vereins „Women in the Woods”, der das Festival organisiert. „Jede Frau ist eingeladen, ihre gesammelten Weisheiten zu teilen”, so Obfrau Buchleitner. Auch eine Medizinwanderung werden die Teilnehmerinnen unternehmen. Dabei geht es darum, sich in der Natur darüber bewusst zu werden, was die eigenen Ziele, Erwartungen, aber auch Grenzen sind.

Katya Buchleitner organisiert das Festival. Foto: Schrefl

Die Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, eine Frau zu sein, steht ebenfalls im Fokus der Veranstaltung. Der weibliche Zyklus, Mutter sein, Liebe, Sexualität - Tabus gibt es in der Frauenrunde keine.

Frauen aus ganz Österreich, in jedem Alter

Knapp 60 Frauen nehmen heuer an „Women in the Woods” teil, Frauen aus ganz Österreich und ein paar Nachbarländern. Insgesamt findet das Festival zum neunten Mal statt, zum dritten Mal in Schwarzenbach. Einige Frauen kommen alleine, andere mit ihren Kindern. Die Kinder sind bei den Aktivitäten mit dabei, aber es gibt auch Spieleangebote. Die älteste Teilnehmerin ist Eva Pöhl aus Wien. Sie ist zum dritten Mal dabei. „Es ist einfach sehr schön. Ich genieße die Natur und das Gemeinschaftsgefühl”, so die 74-Jährige. Im Rahmen des Festivals teilt sie ihr Wissen über Kräuter.

Eva Pöhl ist bereits zum dritten Mal bei dem Festival dabei. Foto: Schrefl

Die jüngste Teilnehmerin ist sechs Wochen alt und heißt Kaya Lou. Für deren Mama Nicole Chalusch aus Mauerbach ist es bereits das siebte Mal. Sie ist auch Teil des Organisationsteams. „Ich finde es so schön, zu sehen, wie schnell sich Frauen verbinden und für einander sorgen. Da entsteht ein Einheitsgefühl, ein natürliches Miteinander”, sagt Chalusch.

Nicole Chalusch nimmt mit ihrer erst sechs Wochen alten Tochter Kaya Lou teil. Foto: Schrefl

Achtsamkeit für Natur und Ressourcen

Auf einige Annehmlichkeiten des modernen Lebens müssen die Teilnehmerinnen verzichten. Statt herkömmlichen Duschen gibt es beim Festival, das auf Land des Isbary Naturresorts sattfindet, Waschstellen, wo man sich mit Kübeln und Kellen erfrischen kann. Die Notdurft verrichten kann man in eigens ausgehobenen Komposttoiletten im Wald. Wasser steht den Teilnehmerinnen nur begrenzt zur Verfügung. Die Sensibilisierung für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ist ebenfalls ein Aspekt des Festivals. „Es ist ein guter Anlass, zu sehen, wie viel man wirklich braucht und sich über den Wert unserer natürlichen Ressourcen bewusst zu werden”, so Buchleitner.

Hinter diesen Vorhängen befinden sich die Duschplätze. Foto: Schrefl

Aber auch die eigenen Ressourcen – denn Katya Buchleitner betont, dass das Festival nicht „nur Urlaub” ist. „Es geht darum, dass Frauen danach wieder aufgetankt zu ihrer Familie, oder ihren Freunden, und ihren Arbeitsplatz zurückkehren”, so die Veranstalterin. Die Gelegenheit zur Selbstreflexion zu nutzen, was der Teilnehmerin im Leben wichtig ist, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln möchte, sei der Sinn hinter „Women in the Woods”.

Der Grund, warum das Festival sich nur an Frauen richtet: „Frauen entspannen sich auf eine ganz andere Weise, wenn sie nur unter Frauen sind”, sagt Buchleitner. „Wir sind alle Königinnen, und es ist an der Zeit, dass wir lernen, uns unter Königinnen zu bewegen”.

