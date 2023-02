Luftgitarre in der Turnhalle: Zumba-Angebot für Kids

Begeistert hüpfen zehn Kids durch die Schwarzenbacher Turnhalle und schwingen ihre imaginären Lassos über dem Kopf. Sie besuchen den Zumba-Kurs von Zeynep Gärtner, den der Activ Club Schwarzenbach (ACS) seit Anfang Jänner anbietet.

Zumba ist eine Mischung aus Aerobic und Tanzelementen, etwa Hiphop oder Salsa. Für Kids wurde das Konzept adaptiert: „Die Stunde besteht aus Fitness, Spaß und Spiel und die Schritte sind vereinfacht“, beschreibt Gärtner. Der Kurs fördere Teamwork, Selbstwertgefühl und Konzentration.

Die Schwarzenbacherin ist seit fünf Jahren leidenschaftliche Zumba-Tänzerin und besucht Kurse in St. Veit. Beim Tanzen daheim fiel ihr auf, dass ihre eigenen Kinder auch Freude daran haben. Daher ließ sie sich in Wien in zwei Tagen zur Trainerin ausbilden. Die 26-Jährige engagiert sich ehrenamtlich für den ACS, hauptberuflich arbeitet sie in der Apotheke in Kirchberg.

„Die Gruppe taugt mir einfach. Es ist immer lustig“, schwärmt sie von den Kids. Besonders gerne tanzen sie derzeit zum „Papaya Song“ der Minions oder spielen Luftgitarre bei „We will rock you“.

