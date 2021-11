Sanfter Wintertourismus als Ziel: Vernetzungstreffen soll Basis sein

Sanfter Tourismus: Das ist das erklärte Ziel der Gemeinde Schwarzenbach. Bei der Umsetzung dieses Konzepts ist es nicht leicht, Interessen von Freizeitsportlern, Grundbesitzern und der Jägerschaft zu vereinen. Am Freitag fand daher ein Arbeitsgespräch unter dem Motto „Wintertourismus in Schwarzenbach“ statt.

Anlass war, dass im Vorjahr so viele Freizeitsportler die einzige Skitour von Schwarzenbach auf den Geißenberg befuhren. Das brachte Probleme: „Die Zufahrtsstraße zum Gehöft Kowald war von den Autos der Skitourengeher verparkt, wodurch teilweise der landwirtschaftliche Betrieb behindert war. Überdies fuhren die Tourenfahrer in Fütterungs- und Wildruhezonen ein“, erinnert sich Hadinger.

Zusammenwirken von Touristen, Jägern & Grundbesitzern

Dass dieses Problem nicht Schwarzenbach-spezifisch sei, sondern auch andere Wintersportgebiete betrifft, weiß Ernst Dullnigg. Der Naturfreunde-Landesgeschäftsführer setzt daher auf Zusammenwirken von Touristen, Jägern und Grundbesitzern.

Mit dem Vernetzungstreffen in Schwarzenbach sollte der Grundstein für eine Zusammenarbeit aller Beteiligten gelegt werden. Die Lenkung der Wintertouristen auf allgemein verträgliche Skirouten und Informationen über Wildbedürfnisse in der kalten Jahreszeit den Naturnutzern näher zu bringen – dies steht nun am Programm. Um das Wildparken abzustellen, wurde bereits ein Parkplatz vor dem Anwesen Kowald für Tourengeher und Schneeschuhwanderer errichtet.

„Sobald die Skitour abseits der Wildfütterung und Ruhezonen für das Wild festgelegt ist, wird es einen Tourenplan auf den Informationstafeln der Parkplätze geben“, kündigt Hadinger an.

Die bisher auf den verschiedensten Internetplattformen ersichtliche Skitour auf den Geißenberg wird abgeändert. Zusätzlich ist man in Schwarzenbach bemüht, weitere kleine Skitouren zu finden, um den Besucherstrom auf mehrere Plätze zu verteilen. Vom Landesjagdverband werden überdies Informationsbroschüren in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden entworfen, um zu Fairplay in der Natur anzuregen. Es ist sogar angedacht, dass das Pilotprojekt Schwarzenbach auf andere Gemeinden ausgedehnt wird.