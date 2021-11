Shuttlebus fährt 2022 wieder

Der Shuttledienst der Gemeinde war heuer von Anfang Mai bis 3. Oktober im Einsatz.

„Er wurde hauptsächlich von Wanderern benützt“, stellt Bürgermeister Andreas Ganaus fest. Denn diese reisen oft mit der Mariazellerbahn an, doch ins Ortsgebiet von Schwarzenbach ist noch eine Strecke von rund sechs Kilometern zu bewältigen. Wer keinen Fußmarsch bis zur Ortsmitte machen will, greift dann gerne auf den örtlichen Taxidienst zurück. „Wochentags wurden heuer die Fahrten wieder durch unser Busunternehmen, die Firma Humpelstetter, und am Wochenende durch Privatpersonen abgewickelt“, berichtet der Ortschef weiter.

Aufgrund der Mundpropaganda und der erweiterten Tourismusaktivitätwurde der Taxidienst besser angenommen.“ Andreas Ganaus Bürgermeister Schwarzenbach

Der Shuttlebus war heuer die zweite Saison unterwegs.

„Aufgrund der Mundpropaganda und der erweiterten Tourismusaktivität der Gemeinde wurde der Taxidienst besser angenommen, im Vergleich zur Vorsaison“, bilanziert der Ortschef. Wanderer und Pilger dürfen sich daher freuen: Dieser Service wird kommendes Jahr wieder angeboten. Im Vorjahr war der Shuttleservice nur bis Ende September geplant, da es nur ein Probebetrieb war. „Wir haben aber gesehen, dass vor allem Wanderer sich bei uns meldeten und unsere Ausflugsziele wie die Geißenbergalm oder die Stuppachebenmühle besuchten“, begründete damals der Ortschef die Fortführung des Angebots. Ganaus und Tourismusobmann Gerard Hadinger sehen im Shuttledienst eine Ankurbelung des Tagestourismus. Gerade in Corona-Zeiten, in denen Gastronomen und andere touristische Anbieter betroffen sind, sei es wichtig, „Leute auf die Attraktivität eines Urlaubs vor der Haustür hinzuweisen.“ Der Shuttlebus kann per telefonischer Voranmeldung am Vortag zu den Haltezeiten der Mariazellerbahn reserviert werden.

Die Schwarzenbacher nutzen das Angebot kaum. Daher wird die ursprüngliche Idee, eines gemeindeeigenen elektrobetriebenen Autos, das für den Shuttledienst und kleine Fahrten für Bürger im Ort dienen hätte können, nicht umgesetzt. „Wegen fehlender Wirtschaftlichkeit und hoher Anschaffungs- und Erhaltungskosten wurde das Projekt vorerst auf Eis gelegt“, sagt Ganaus. Das Konzept „sanfter Tourismus“ wird aber weiterverfolgt.