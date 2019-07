Was ihnen an Schwarzenbach gefällt und was sie an ihrem Heimatort gerne ändern würden, will die SP-Ortsgruppe von den Bürgern wissen. Vorige Woche startete sie deshalb eine Umfrage, die jedem Haushalt der Gemeinde zugestellt wurde.

„Wir freuen uns über Anliegen, Wünsche oder auch Ideen und Anregungen“, so SP-Schwarzenbach-Vorsitzende Gertrude Steininger. Die Fragen drehen sich um die Ortsbildgestaltung bis hin zum Thema Wohnen und Mobilität. „Besonders spannend finde ich die Frage, was die Gemeindebürger tun würden, wenn sie Bürgermeister oder Bürgermeisterin wären“, meint die SP- Gemeinderätin.

Noch bis zum 2. August können die ausgefüllten Fragebögen kostenfrei per Rücksendekuvert retourniert werden.