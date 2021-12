Terry Summerfield: Mit Messern zum Erfolg

Der gebürtige Engländer Terry Summerfield zog vor sechs Jahren mit seiner Partnerin ins Pielachtal. Gemeinsam eröffneten sie erfolgreich eine Frühstückspension in Schwarzenbach an der Pielach. Ihre Intension dahinter: Ein Projekt zu erschaffen, das ihnen wirklich Freude bereitet. Gutes Essen, die Natur und originelle Ideen sollten dabei vereint werden. „Kurze Zeit später begann ich zusätzlich die Herstellung meiner Küchenmesser“, schwärmt der kreative Kopf über seinen Erfolg als Künstler. Sein Kunsthandwerk ist seither auf seiner „Der Artisan“-Homepage erhältlich und wird von internationalen Köchen sehr geschätzt.

Anfänglich steckte er seine künstlerische Tätigkeit hauptsächlich in die Renovierung der gekauften Pension. Er schreinerte kleine Möbel, einen Billardtisch und designte Bilder für die Zimmer des Bed & Breakfasts.

Mit dem Erfindergeist eines Grafikdesigners und der Vorliebe fürs Kochen, beschloss er, nun selbst ein Messer zu kreieren. „Ich habe ständig vergessen, ein neues Messer zu kaufen, so ging ich in die Werkstatt und versuchte eins herzustellen“, schmunzelt Summerfield. Aus einer Idee wurde ein Hobby, das sich schließlich bis zum erfolgreichen Geschäftsmodell entwickelte.

Zuerst habe er den Handschleifer in einem Schraubstock befestigt und ein Stück Stahl so lange geschliffen, bis es einem Messer glich. „Learning by Doing“ ist seine Devise. „Erst in den letzten Jahren habe ich das Handwerk richtig erlernt und meine Fähigkeiten vertieft“, erzählt der Künstler. Mittlerweile kennt man den „Messermacher“ über die Weihnachtsmärkte in der Umgebung hinaus.

Durch die steigende Nachfrage begann er seine Meisterwerke über Social Media zu vertreiben und startete seine Webseite „Der Artisan“. „Durch den Ausfall der heurigen Weihnachtsmärkte läuft der Vertrieb rein online. Ich habe die Interaktionen mit den Kunden auf den Märkten in Rabenstein und Schwarzenbach sehr geliebt und hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder stattfinden können“, so Summerfield.

Im Lockdown nutzte er die Zeit, um seine Techniken weiterhin zu verbessern. Für die Zukunft wünscht sich der Künstler, dass seine gemusterten Klingen mit den farbigen Griffen aus Harzen Anklang bei Köchen wie Heinz Hanner oder Erwin Windhaber finden. „Ich habe schon für Köche aus Großbritannien, Spanien, Italien und in den USA Messer hergestellt. Vielleicht kommt ja bald eine Bestellung von Jamie Oliver“, beschreibt er seine Zukunftsvision.