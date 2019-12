Große Unterstützung mit Hilfe eines kleinen Mannes findet in diesem Winter in Schwarzenbach statt: Hinter dem erst zweieinhalbjährigen Johannes Summerer liegt eine Krebstherapie – Johannes erkrankte an Leukämie.

Nun kommt Hilfe für Patienten wie den kleinen Schwarzenbacher von der örtlichen Feuerwehrjugend: Die Jung-Florianis holten heuer erstmals das Betlehemer Friedenslicht nach Schwarzenbach.

Zugute kommen soll die Aktion der Oberösterreichischen Kinderkrebshilfe, von der die Familie Summerer rund um die Therapie ihres Sohnes bestens unterstützt worden ist.

Seit dem Beginn der Friedenslicht-Aktion im Rahmen von „Licht ins Dunkel“ im Dezember 1986 ist das Licht zum Symbol des Weihnachtsfriedens in ganz Europa und zu einem Brauchtum geworden.

Aus Bad Vöslau holten die Schwarzenbacher Jung-Florianis das Friedenslicht am Wochenende und transportierten es nach Schwarzenbach.

Morgen, am 24. Dezember, ist es der Bevölkerung von Schwarzenbach dann möglich, das Friedenslicht im VAZ von 9 bis 12 Uhr abzuholen. Und damit die Kerzen am eigenen Christbaum zu erleuchten.