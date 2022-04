Cup nach zwei Jahren Pause: Frankenfels sportelt wieder

Werbung

Die Frankenfelser Sportgemeinde traf sich mit Gemeindevertretern um über eine Fortführung des beliebten Frankenfelser Cup zu beratschlagen, Bei dem Sportlercup führen verschiedene Vereine verschiedene Sportveranstaltungen durch.

Bei jedem Bewerb werden in den einzelnen Klassen Punkte vergeben, welche am Ende des Jahres Gesamtsieger jeder Altersklasse hervorbringt. An den seit 1992 28 durchgeführten Cups haben rund 1700 unterschiedliche Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz a teilgenommen.

Gerade für kleine Vereine, vor allem in Randsportarten, sei der Frankenfelser Freizeitcup eine gute Möglichkeit, sich der Bevölkerung zu präsentieren und neue Mitglieder für die jeweilige Sportart zu gewinnen, hieß es bei den Treffen. Die Termine werden noch fixiert.

Im Winter sind normalerweise die Ski- Langlauf sowie Rodelkünste gefragt. Im Sommer laden die Vereine zum Radrennen, Leichtathletik Dreikampf, Schwimmen und mehr.

