Gleitschirmflieger stürzte am Fronberg ab

Ein schwerer Paragleiterunfall ereignete sich am Donnerstagabend in Kirchberg. Ein Wilhelmsburger wollte von einer Wiese in Kirchberggegend einen Übungsflug mit seinem Gleitschirm machen. Während der Startphase vom Fronberg verlor der 33-Jährige aus bisher unbekannter Ursache die Herrschaft über seinen Gleitschirm. Er stürzte aus etwa fünf Metern zu Boden. Ein Freund setzte die Rettungskette in Gang. Vier Kameraden der Bergrettung Kirchberg führten die Erstversorgung und die Bergung des Verletzten durch. Dieser wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.