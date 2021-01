Früh morgens um 5:43 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg zu einer Fahrzeugbergung aus. Ein Klein-Lkw rutschte in einer Kurve vor einem Haus in Schwerbach in den Straßengraben. Die FF sicherte die Unfallstelle an der B39 ab und barg das Fahrzeug. Auch Straßenmeisterei und Polizei waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.