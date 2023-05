Alkolenker erfasst Frau

Es war ein folgenschwerer Unfall, der sich am Donnerstag in Hofstetten-Grünau ereignete. Eine Frau befand sich gerade am Gehsteig, als sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde.

Der Lenker kam auf Höhe des Lagerhauses von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen schmalen Gehsteig. Sein Pkw kracht nicht nur gegen die Hauswand, sondern erwischte auch noch eine Frau. Diese erlitt dabei Verletzungen an den Beinen und im Gesicht. Das Rote Kreuz Ober-Grafendorf brachte sie ins Spital. Die Fassade des Hauses wurde durch die Kollision auch in Mitleidenschaft gezogen. Dem Pielachtaler wurde wegen Alkohol am Steuer der Führerschein abgenommen.

Während der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Hofstetten-Grünau wurde der Verkehr über die Bahnhofstraße umgeleitet. 14 Floriani standen rund eine Stunde im Einsatz.

