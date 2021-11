Diskussion um Lkw in Ober-Grafendorf: Resolution wird überarbeitet

In der Gemeinderatssitzung brachte Bürgermeister Rainer Handl finger als einen Tagesordnungspunkt die Resolution zum LKW-Transit ein.

Horinek: „Habe bereits vor Jahren Antrag probiert“

„Wir hätten gerne weniger LKW in der Gemeinde, die versuchen, die Maut zu umgehen und so durch unsere Gemeinde fahren. Deshalb appellieren wir an die Bezirkshauptmannschaft und die Landesregierung, erneut ein Fahrverbot (ausgenommen Quell- und Zielverkehr) umzusetzen, außerdem sollte überlegt werden, eine kilometerabhängige Maut auf Bundes- und Landesstraßen einzuführen, um so das Ausweichen und das Benutzen der Schleichwege durch unsere Gemeinde zu reduzieren“, informiert Handlfinger.

Die Resolution sorgte allerdings für Diskussionen. So teilte die ÖVP in ihrem Schreiben mit, dass die Ausführungen noch mangelhaft seien. Weiters liegt derzeit keine entsprechende Verkehrsanalyse vor, welche eine Verringerung des LKW-Aufkommens durch geforderte Maut untermauern würde. Allerdings begrüßt die ÖVP-Fraktion den Grundgedanken der Reduzierung, enthält sich aber, bis gemeinsam ein stichhaltiger Lösungsansatz entwickelt wurde.

Walter Horinek von den Grünen: „Ich habe bereits vor Jahren einen Antrag probiert, da nun die Umfahrung Wieselburg geöffnet ist, sollte man es nun erneut versuchen. Wenn weiterhin die Lkw durch den Ort fahren, habe ich auch keine Aufenthaltsqualität auf dem neuen Hauptplatz. Das Gölsental beweist allerdings, dass es funktionieren kann.“ Manuela Gruber (FPÖ) findet die Idee gut, fragt sich aber, ob man die Mautregelung nicht anders lösen könne. Der Gemeinderat will die Resolution noch prüfen und überarbeiten.