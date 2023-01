Schwungvoller Abend der Ober-Grafendorfer Floriani

Werbung

In der Pielachtalhalle ging am Samstag der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Grafendorf über die Bühne. Die Floriani konnten zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßen. Höhepunkte waren die Tombola und die Disco, wo bis in die Morgenstunden das Tanzbein geschwungen wurde.

Kommandant Karl Lechner hieß zahlreiche Kameraden aus den umliegenden Feuerwehren sowie Vertreterinnen und Vertreter der ortsansässigen Vereine willkommen. Die Lokalpolitik ließ sich den Ball ebenfalls nicht entgehen. So statteten Bürgermeister Rainer Handlfinger und weitere Gemeinderäte der Veranstaltung einen Besuch ab. Die Mannschaft konnte auch Abschnittskommandant-Stellvertreter Roland Schaberger, Ortsstellenleiter Hubert Hollaus vom Roten Kreuz Ober-Grafendorf, sowie Pfarrer Emeka Emeakaroha unter den Ehrengästen begrüßen.

