Filmchronisten zeigen Frankenfels in Bildern und Erinnerungen

Von Gaifahren bis Nixhöhle – dank der zahlreichen Themenideen der Frankenfelser konnten „Die Filmchronisten“ in der Gemeinde sechs Kurzfilme gestalten, die am Freitag, 29. April, im Gasthof Lichtensteg erstmals öffentlich präsentiert werden.

Von Bäckereien und Almauftrieben

Die Filmteams rund um Projektleiter Ernst Kieninger begaben sich beispielsweise in die Mostviertler Touristenattraktion Nixhöhle, woraus „Die Entdeckungsgeschichte der weißen Berggrotte“ entstanden ist, unter der Regie der Frankenfelser Kamerafrau Alina Strasser.

Die Filmchronisten dokumentierten die Arbeitsabläufe im Betriebszentrum Laubenbachmühle. Foto: Original TV

Im Film „Die Burgenbauer“ erzählen die Familien Zapotocky und Steiger, wie sie die ehemalige Ruine Weißenburg wieder in eine Burg verwandelten. Der Film „Die Gaifahrer“ begleitete die mobilen Nahversorger der Bäckerei Leb und „Das grüne Dach von Frankenfels“ dokumentierte 2020 den Almauftrieb der Weidegemeinschaft auf der Eibeck-Alm und somit das alltägliche Leben auf der Alm.

„Dank der großartigen Mitwirkung der Gemeindebürger konnten zahlreiche Geschichten, altes, überliefertes Wissen und Erinnerungen von Zeitzeugen gesammelt und filmisch dokumentiert werden. Jetzt freuen wir uns, die fertigen Ergebnisse vorstellen zu können“, so Ernst Kieninger.

Weitere Gemeinden wollen Teil des Projekts werden

Knapp 100 Filme wurden im Laufe der letzten zwei Jahre in 16 Gemeinden gestaltet. Nachdem das mit dem NÖ Kulturpreis ausgezeichnete Projekt sowohl von der Bevölkerung als auch von den beteiligten Gemeinden mit großer Begeisterung angenommen wurde, werden „Die Filmchronisten“ nun auch in zehn weiteren Gemeinden der Region aktiv sein: Gerersdorf, Prinzersdorf, Markersdorf-Haindorf, St. Margarethen, Wilhelmsburg, Eschenau, Traisen, St. Veit, Rohrbach und Hainfeld haben sich zur Teilnahme am Projekt entschlossen.

Einen ersten Infotermin für die Vertreter der Gemeinden gab es bereits letzte Woche. Ab Sommer stellt den Start des Projektes eine Gemeindetournee mit dem mobilen Filmstudio – das ist ein zu einem Mini-Kino und Produktionsstudio umgebauter Solarbus. Hierbei haben Interessierte dann die Möglichkeit, Geschichten und Themenideen sowie historisches Film- und Fotomaterial zur Digitalisierung zu deponieren. Daraus werden dann 15-minütige Kurzfilme gestaltet, die ab Herbst 2023 präsentiert werden.

„Es freut uns, dass zehn weitere Gemeinden an der hervorragenden Arbeit der Filmchronisten mitmachen können“, meint Leader-Obmann Anton Gonaus. Die Frankenfels-Filme-Präsentation im Gasthof Lichtensteg beginnt übrigens um 19 Uhr.

