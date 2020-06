Wochenlang waren aufgrund der Coronakrise keine Gottesdienste mit Gläubigen in der Kirche möglich. Priester Martin Hochedlinger, der die Gemeinden Kirchberg, Frankenfels und Schwarzenbach betreut, rief kurzerhand eine Online-Plattform ins Leben. Und hielt die Heilige Messe coronabedingt via Live-Stream.

16.500 Zugriffe wurden von 15. März bis 30. Mai verzeichnet. „Mit diesem Live-Stream habe ich versucht, den Leuten besonders nahe zu sein und sie durch diese besonders herausfordernde Zeit pastoral zu begleiten“, sagt Martin Hochedlinger. Insgesamt wurden mehr als 240 kirchliche Programmpunkte übertragen. Zu 71 Heiligen Messen kamen unter anderem Stundengebete, Andachten, Orgelmatineen oder eine Pfingstvigil. Unterstützung bei der Errichtung der Live-Übertragung kam von Herbert Gödel. „Dank dieser Hilfe konnte zwei Tage nach dem Corona-Lockdown schon mit den Online-Messen begonnen werden.“

Der persönliche Kontakt mit den Gläubigen bei den Heiligen Messen und die alltäglichen Gespräche mit der Bevölkerung fehlten Martin Hochedlinger dennoch sehr. Unzählige und ausführliche Telefonate und Videokonferenzen begleiteten den Priester durch die letzten Wochen. „Erst durch diesen Prozess der Entschleunigung haben viele Menschen wieder die Zeit gefunden, zu sich selbst zu finden. Daher führte ich besonders viele pastorale und mitunter anspruchsvolle Gespräche.“

Aber auch die Frage der richtigen Entscheidungen zum Wohle der Pfarren in der Coronazeit begleitete den Priester: „Ich hielt telefonisch engen Austausch mit meinen Pfarrgemeinderatsobmännern und der Pfarrgemeinderatsobfrau.“

Die Vorbereitung der Predigten in den Coronawochen sei eine besondere Herausforderung gewesen: „Da sehr viele Gläubige, besonders in dieser schwierigen Zeit daraus Kraft schöpften.“ Umso schöner die positiven Rückmeldungen: „Einige riefen mich sofort nach der Heiligen Messe an und bedankten sich für dieses tolle Angebot oder auch für meine Predigt und besonders für das Gebet.“ Sogar in Bayern verfolgte man die Gottesdienste: „Ich erhielt sogar ein Dankesschreiben aus München für dieses Angebot“, freut sich Martin Hochedlinger.

Osterprozession war besonderer Tag

Speziell war in diesem Jahr auch die Osterprozession, bei der Martin Hochedlinger in kleinster Runde in Begleitung von Alois Spatt und Martin Schoisengeier durch die Gemeinde Kirchberg zog. Auch hier gab es viele schöne Rückmeldungen. „Viele hatten entlang der Route sogar die Fenster und die Gärten geschmückt. Der Abschluss erfolgte auf dem Skywalk mit dem eucharistischen Segen“, erzählt der Priester.

Mit dem Ende des Lockdowns dürfen Messen wieder besucht werden. „Leider kann ich den Live-Stream nicht mehr beibehalten, da ich drei Pfarren zu betreuen habe und vieles nachgeholt werden muss.“ Er hoffe, die Pandemie könne bald eingedämmt werden, so Martin Hochedlinger. Wichtig sei, in der Kirche nun zu eruieren, wie die Umsetzung diverser Lösungsansätze in den letzten Wochen funktioniert habe.