LJ Hofstetten-Grünau ließ die Seile glühen bei „Rock the Rope“

Es wurde geschwitzt, angefeuert und gewubelt bei „Rock the Rope“ der Landjugend Hofstetten-Grünau. Unter dem Motto "Suntogsziaga“ traten die Teilnehmenden in drei verschiedenen Kategorien an: in einem Team bestehend aus sechs Burschen, ein Team aus sechs Mädels oder ein Team bestehend aus drei Mädels und drei Burschen. Jede Gruppe der zwölf teilnehmenden Teams hatte die Möglichkeit sich durch Teamwork, Technik und Kraft bis zum Sieg zu ziehen. Die Landjugend freute sich über die zahlreichen Besucher und dankt den Gästen und natürlich auch den Helfern. "Wir blicken mit viel Vorfreude aufs nächste Jahr!" so die Leiterin der Landjugend Hofstetten-Grünau.

Foto: LJ Hofstetten-Grünau

Siegerteams Damen

1. Platz: Warrior Cats

2. Platz: Grünsbacher Schlümpfinnen

3. Platz: D’Romstana Chicks

Siegerteams Herren

1. Platz: Feitaschinter

2. Platz: Grünsbacher Schlümpfe

3. Platz: Feuerwehr Hofstetten-Grünau

Siegerteam gemischt

1. Platz: Die Hofstettner Lj-Oldies

2. Platz: Blasmusik

3. Platz: Goaßmoß Ultras