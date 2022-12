Den Jahreswechsel im Pielachtal vereint erleben

Werbung

Das besinnliche Weihnachtsfest ist vorbei und das neue Jahr steht vor der Tür. Grund für viele Menschen, die Silvesternacht ausgiebig zu zelebrieren oder gemeinsam zu verbringen. Einige Restaurants und Gemeinden haben sich dazu ein vielseitiges Programm einfallen lassen.

Das San Marino in Ober-Grafendorf veranstaltet heuer wieder seine berühmte Silvesterparty. Ab 18 Uhr öffnet das Restaurant seine Türen. Um Tischreservierungen wird gebeten.

Auch im Lokal „ Aufriss „ in Mainburg findet eine Silvesterparty statt. Ab 19 Uhr wird mit Musik von Gueni DJ-Snake in das neue Jahr gefeiert.

Das Kulturcafé Renate in St. Margarethen hat ab 17 Uhr seine Pforten für die Silvesterparty geöffnet. Jede Besucherin und jeder Besucher bekommt außerdem ein Glas Sekt gratis zu Mitternacht.

Wer am 31. Dezember lieber auf großes Feiern verzichten möchte, kann an der Fackelwanderung in Schwarzenbach teilnehmen. Um 14 Uhr wird von der Haslaustube zur Hölzernen Kirche marschiert.

In Hofstetten-Grünau findet außerdem zu Silvester der Jahresabschlussgottesdienst um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche statt.

