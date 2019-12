Nach der besinnlichen Zeit zu Weihnachten geht es mit viel Action ins neue Jahr. Für die, die heuer nicht zu Hause bleiben wollen, haben sich einige Gemeinden und Bars etwas überlegt, um den Jahreswechsel abwechslungsreich zu gestalten.

Das San Marino in Ober-Grafendorf öffnet ab 18 Uhr seine Pforten für die Silvesterparty. Für Speis und Trank ist gesorgt, gebeten wird um eine Tischreservierung.

Punsch gibt es bei der Punschhütte vom „Café Gmiadlich“ in Weinburg . Geöffnet ist ab 17 Uhr, Gratispunsch gibt es von 19.30 bis 20.30 Uhr.

Eine Silvesterparty mit Musik findet in Mainburg , Hofstetten-Grünau in der Tanzbar Bollerus-Clubbing statt. Neben Tanzmusik jeder Art wird auch ein Silvesterbuffet angeboten.

In Kirchberg freut sich die CaramBar über viel Besuch bei der Silvesterparty, wo man zu Mitternacht ein Glas Sekt gratis bekommt.

Wer sich am Vormittag bereits eine Stärkung holen möchte, kommt nach St. Margarethen zum Sauschädlessen ab 9 Uhr am Sportplatz-Parkplatz. Weiters lädt die Gesunde Gemeinde beim Handlkreuz zum Silvestertreff um Mitternacht. Im Kulturcafé steht schon zum Frühstück Sekt am Programm, bei der Silvesterparty gibt’s nach Mitternacht eine Gulaschsuppe gratis. Am 1. Jänner kann man sich im Gasthof Ernst bei einem Neujahrsbuffet stärken. Auch St. Pölten bietet heuer wieder den Stadtsilvester. Wer sich in die Landeshauptstadt wagen möchte, kann den Beginn des neuen Jahres in der Innenstadt bei Sekt, Musik, neuen Vorsätzen und einem Feuerwerk feiern.