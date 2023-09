Räder, Spielgeräte, Kindergarten: Harmonie im Rabensteiner Gemeinderat

13 Punkte standen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der jüngsten Gemeinderatsitzung. Unter anderem wurde ein Leasingvertrag mit der Willdienstrad GmbH einstimmig beschlossen. Dies ermöglicht sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, als auch den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, ein Dienstrad zu leasen. Dafür kann man zwischen einem herkömmlichen Fahrrad und einem E-Bike gewählt werden. Bürgermeister Kurt Wittmann (ÖVP) betonte, dass auch die Rabensteiner Betriebe dieses Angebot in Betracht ziehen können. Mindestens fünf Mitarbeitende eines Betriebes müssen sich für ein Rad-Leasing entscheiden. Nähere Infos gibt es auf: willdienstrad.at

Ebenfalls einstimmig vergeben wurden Aufträge rund um den Kindergartenzubau. Von den Zimmermeisterarbeiten bis zu den Bodenlegerarbeiten gab es zwölf Aufträge. Insgesamt 2.177.052 Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Zubau. Die Angebote wurden, so Wittmann, alle geprüft und sind aufgeschlüsselt bis in die einzelnen Materialien. 73.000 Euro konnten durch Verhandlungen noch gespart werden. „Das sind Steuermittel, und wir haben damit sorgsam umzugehen“, betont der Ortschef.

Auch für die Geräte am Spielplatz Pfarrwiese wurde ein Auftrag vergeben. Hier wurden die insgesamt vier Angebote geprüft und bewertet. Der Auftrag ging schließlich an die Wiener Firma Freispiel. In die Spielgeräte investiert die Gemeinde rund 60.000 Euro. Im Zentrum des Spielplatzes wird ein „Rabennest“ sein.