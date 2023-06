Weinburger Gemeinderat brachte Klimaschutzmaßnahmen auf Schiene

Eine ganze Reihe von Punkten arbeiteten die Mitglieder im Gemeinderat in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause ab. Zwei Dringlichkeitsanträge brachte die SP noch ein: Einerseits eine Förderung für die Feuerwehr durch Anschaffung eines Notstromaggregats und in Form von 10 Euro pro Gemeindebürger. Beides kostet jeweils etwa 14.000 Euro. Andererseits die Anlage eines Baumkatasters, ein Anliegen, das Bürgermeister Michael Strasser besonders wichtig ist. Beide Dringlichkeitsanträge wurden angenommen und einstimmig beschlossen, sowie auch der Rest der Punkte.

Bei einem Thema gab es zwei Gegenstimmen von VP-Mandataren sowie eine Enthaltung: Für eine Umsetzungsstudie zur Errichtung von PV-Anlagen auf Freiflächen. Dieses Thema sorgte erst vor kurzem für Debatten in Hofstetten-Grünau. Doch SP-Bürgermeister Strasser sowie VP-Vorsitzende Bettina Leputsch-Figl beruhigen: Es handle sich noch nicht um Beschlüsse zur Umwidmung, sondern lediglich um eine Studie zur Machbarkeit. „Vielleicht kommt auch raus, dass wir gar keine geeigneten Flächen haben“, sagt Leputsch-Figl. „Ich seh das ja selbst kritisch, es ist wichtig, da auf die Landwirtschaft zu schauen“, sagt Strasser und Leputsch-Figl ergänzt: „Niemand will, dass da in den fruchtbaren Acker eine PV-Anlage kommt.“

Öffi-Ticket, Förderungen und Kindergarten-Ausbau

Stolz sind beide über das VOR-Schnupperticket, dass die Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erwirbt. Weinburg schafft zwei Klimatickets für die VOR-Region an, das heißt Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Auf der Website schnupperticket.at können Weinburgerinnen und Weinburger sich online eintragen und das Ticket beim ADEG abholen. Jede und jeder kann es drei Mal im Monat nutzen, das Angebot gilt ab 1. August. Damit sollen Menschen auf den Öffi-Geschmack kommen. Neben Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Zügen gilt es auch für die Mariazellerbahn.

Sonst beschloss der Gemeinderat eine Reihe von Förderungen. In gewohnter Weise für Lehrlinge, Studierende und Mittelschüler sowie für die Vereine mit 4.600 Euro. Außerdem will Weinburg einen Vereinsservice aufbauen, bei dem sich Vereine beispielsweise Mehrweggeschirr, Sonnenschirme oder Bänke ausborgen können.

Förderungen gibt es auch für den PV-Ausbau und für umweltfreundliche Heizsysteme wie Wärmepumpen. Insgesamt 7.800 Euro, das betrifft 13 Haushalte, die vorher den Antrag gestellt haben. „Es gibt wenige Gemeinden, die hier nochmal extra fördern“, sagt Strasser.

Was Weinburg noch machen will, ist eine Topothek einführen, gratis Bausprechtage und die Gemeinde überprüft, inwiefern eine Energiegemeinschaft in Weinburg Sinn macht. Was noch ein größeres Thema werden wird, ist der Kindergartenausbau. Hier startet ebenfalls erst einmal die Grundsatzplanung.