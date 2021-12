Digitales Bürgerservice von Kirchberger Amt

Auf dem Weg zum digitalen Bürgerservice: Anfragen an das Bauamt Kirchberg werden künftig im Zuge einer Online-Sprechstunde mittels Videokonferenz beantwortet. Die Gemeinde Kirchberg befindet sich also auf dem Weg zur „Smart City“, sie startete letzte Woche einen Testlauf mit dem „digitalen Parteienverkehr“ am Bauamt.

„Wir wollen das Bürgerservice gerade auch in Zeiten der globalen Pandemie weiter erhöhen.“ Bernhard Zöchbauer Amtsleiter-Stellvertreter

In Kürze gibt es dort einmal wöchentlich eine Online-Sprechstunde zu allen Fragen rund ums Bauen.

„Wir sind von Kommunalnet E-Government ausgewählt worden, im Zuge eines Pilotprojektes eine Online-Sprechstunde durchzuführen. Wir beginnen bei uns damit vorerst mit dem Bauamt. Damit wollen wir das Bürgerservice gerade auch in Zeiten der globalen Pandemie weiter erhöhen und gleichzeitig die Digitalisierung am Gemeindeamt wesentlich forcieren“, informiert dazu Amtsleiter-Stellvertreter Bernhard Zöchbauer.

Per Mail kann um einen Termin angefragt werden. „Wichtig ist dabei auch anzugeben, um welche Angelegenheit es sich handelt. Mit der Antwort wird ein Termin samt Uhrzeit bestätigt und ein Link zugesandt; damit kann in der Folge die digitale Sprechstunde abgehalten werden“, führt Bauamtsleiter Manfred Burmetler zum Ablauf der Online-Sprechstunde aus.

Onlinesprechstunde vorerst am Donnerstag

Ob Anfragen zu Bauanzeigen, Baubewilligung, Flächenwidmung, Bebauungsplan oder Ähnliches - vorerst wird die Online-Sprechstunde immer an einem Donnerstag von 13 bis 15 Uhr stattfinden. Wenn sich das Pilotprojekt bewährt und von den Kirchbergern gut angenommen wird, soll der digitale Parteienverkehr auf weitere Abteilungen im Gemeindeamt ausgeweitet werden.

Die Gemeinde Kirchberg informiert natürlich gerne zum digitalen Bürgerservice. Anfragen sind einfach per E-Mail an das Bauamt an burmetler@kirchbergpielach.at zu richten.