Weinwurm-Marterl in Kirchberg wurde restauriert

Kaplan Thomas Schmidhielt an dem Ort der Ruhe und der Stille eine Andacht ab und segnete das neue Marterl. Mit dabei war Traude Dullniggaus dem Soistal. Dort führt ihr Lieblingsweg entlang. Mit der Zeit bemerkte sie einige Beschädigungen am alten Marterl und bat ihre Söhne, ob sie da was machen könnten. Gleichzeitig holte sie die Zustimmung der Grundbesitzer ein.

Ernst und Thomas Dullnig machten sich an die Arbeit und können nun auf das von ihnen restaurierte Marterl wirklich stolz sein. Die Aufschrift sagt aus, dass der frühere Bäcker und Mühlenbesitzer Leopold Weinwurm das Marterl zum Dank für seine gesunde Heimkehr aus dem zweiten Weltkrieg errichten ließ. Nun wurde das in die Jahre gekommene Marterl von der Familie Dullnigg restauriert und von Kaplan Thomas Schmid geweiht. Das sogenannte Weinwurm-Marterl ist im Wald versteckt. Nach der ersten Kurve am Güterweg Dörfl auf der Eben führt ein kleiner Waldweg dorthin.