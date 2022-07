Ober-Grafendorfs Bürgermeister: „Wir halten am Ortskern fest“

Werbung

24,59 Quadratkilometer Grundfläche hat Ober-Grafendorf. Auf dieser leben aktuell 4.680 Einwohner, aufgeteilt auf 17 Katastralgemeinden. Beim Gemeinde-Rundgang gab Bürgermeister Rainer Handlfinger der NÖN Einblicke ins Gemeindegeschehen. Treffpunkt mit Redaktionsleiterin Gila Wohlmann war am neu gestalteten Hauptplatz, dem Herzstück des Ortskerns.

NÖN: Was waren die größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Hauptplatz-Projekts?

Rainer Handlfinger: Die dafür erforderlichen Grundstücke zu bekommen. Diese waren in Privatbesitz. Wir mussten teilweise Überzeugungsarbeit leisten, damit dem Verkauf zugestimmt wurde. Ausschlaggebend war dann, dass wir versicherten, hier ein Gesundheitszentrum und ein Hauptplatz mit Aufenthaltsqualität - also ein Projekt für das Gemeinwohl - entsteht.

Was verstehen Sie unter Aufenthaltsqualität?

Handlfinger: Der Platz soll zum Verweilen einladen, Treffpunkt mitten im Ortszentrum sein, sei es nach einem Einkauf, zum Besuch des Lokals, zum Genießen eines Eis oder einfach nur zum Sitzen und Ausspannen. Wir sehen, das Konzept funktioniert. Für den Winter suchen wir noch nach einer Lösung statt des Eisstandls.

Die Strategie „neue Geschäfte ins Ortszentrum“ ist also die richtige?

Handlfinger: Ja. Wir halten am Ortskern fest. Ziel ist ein belebtes Zentrum. Ausgestorbene Ortskerne gibt es genug. Was uns noch fehlt, ist ein Bekleidungsfilialist, wo man günstig einkaufen kann. So ein Geschäft in den Ortskern zu holen, ist schwierig.

Bürgermeister Rainer Handlfinger präsentierte der NÖN den Schmetterlingsgarten an der Pielach . Foto: Foto Wohlmann & privat

Wir haben nun den Ortskern verlassen und befinden uns am Ortseingang an der Pielach. Mir sticht hier sofort der Schmetterlingsgarten ins Auge. Ein Projekt für mehr Biodiversität im Ort?

Handlfinger: Ja, auf jeden Fall. Jahrzehntelang haben wir nur alles abgemäht, um gepflegte Rasenflächen zu haben. Damit haben wir aber der Fauna und Flora die Lebensgrundlage genommen. Mit diesem kleinen, naturbelassenen Areal finden Insekten, aber auch Eidechsen und andere Tiere wieder Lebensraum vor. Wir lassen bewusst die Wiese stehen, bieten Tieren durch Totholz, Sand und Steine Unterschlupf. Die Bürger können sich hier erholen und auf Infotafeln über die Vielfalt der hier lebenden Tiere lesen.

Durch Corona ist Bewegung oft auf der Strecke geblieben. Die örtliche Sportanlage, die wir gerade passieren, ist gut besucht. Warum sind Ihnen Sportangebote für Kinder und Jugendliche so wichtig?

Handlfinger: Ganz einfach: Es muss eine sinnvolle Alternative zum Smartphone als Freizeitbeschäftigung geben.

Nicht wegzudenken für Freunde von Kunst, Kultur und Kabarett ist die ans Sportareal angeschlossene Pielachtalhalle. Coronabedingt war es ruhig. Lebt die Kultur wieder auf?

Handlfinger: Auf jeden Fall. Mit Eventmanager Remigius Rabiega von Bestmanagement haben wir einen idealen Partner gefunden. Er holt regelmäßig hochkarätige Stars in unsere Gemeinde.

Die Bautätigkeit im Ort, insbesondere hier bei Ebersdorf ist nicht zu übersehen. Ist Ober-Grafendorf eine Zuzugsgemeinde, weil aktuell so viel gebaut wird?

Handlfinger: In den Jahren 2003 bis 2018 haben wir 120 Einwohner abgebaut. Dem wollten wir gegensteuern. Außerdem hat sich das Wohnverhalten der Menschen geändert. Früher wohnten fünf Leute auf 55 Quadratmeter, heute einer auf 70 Quadratmeter. Darauf muss man unbedingt reagieren, um die Menschen weiter im Ort zu halten.

Hier am Ebersdorfer See beenden wir unseren Rundgang durch die Gemeinde. Ein persönlicher Lieblingsplatz von Ihnen?

Handlfinger: Ja, durchaus. Der Ebersdorfer See ist naturbelassen, besticht durch Top-Wasserqualität und bietet frei zugängliche, kostenfreie Erholung für Jung und Alt. Er ist ein Aushängeschild für die ganze Region. Daher pflegen wir ihn sehr.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.