Im Laufen sind die Bedarfserhebungen in den Gemeinden bezüglich durchgehender Betreuung in den Kindergärten während der Sommerferien. Gleiches gilt für die Schülerbetreuung. „Aktuell können wir noch nicht sagen, ob wir Bedarf an einer zusätzlichen Ferienbetreuung für Kindergartenkinder haben“, sagt Ober-Grafendorfs Vizeortchefin Andrea Kotmiller, „je nach Nachfrage können wir dann die Kinderbetreuung organisieren und einteilen.“ In St. Margarethen ist die Bedarfserhebung bereits geschehen, berichtet Bürgermeisterin Brigitte Thallauer: „Schließlich müssen die Pädagoginnen auch ihren Urlaub planen und die Eltern ihre Zeit einteilen.“ Es werde mit Pädagoginnen, die ein Ferialpraktikum suchten, zusammengearbeitet. „Somit können wir die gesamten Sommerferien über, sowohl eine komplette Ferienbetreuung, als auch eine flexible Zeiteinteilung, anbieten. Es werden der Kindergarten und unser Hort in der Volksschule geöffnet haben.“

„Egal, was kommt, wir werden es als Gemeinde organisieren“, so Weinburgs Bürgermeister Peter Kalteis. Sicher sei, dass es heuer mehr Unterstützung brauche, da Eltern ihren Urlaub vielfach bereits während der Coronazeit aufgebraucht hätten. Zusätzlich setzt Weinburg bei der Betreuung ebenso auf die Zusammenarbeit mit Ferienalpraktikanten. In Hofstetten-Grünau ist man ebenso am Ausloten: „Im Kindergarten führen wir Erhebungen durch, auch in der Schule. Je nach Bedarf werden wir die Betreuung organisieren“, so Ortschef Arthur Rasch. „Die Pädagogen in Rabenstein machen weiter, der Kindergarten ist den ganzen Sommer über geöffnet“, informiert Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann. Bis zu welcher Uhrzeit die Schulbetreuung täglich angeboten wird, hängt von der Nachfrage ab.

In Kirchberg kann bei der Schüler-Ferienbetreuung je drei Wochen vor und nach Schulschluss entweder der Vormittag ab 7.30 Uhr oder eine Betreuung bis 16 Uhr in Anspruch genommen werden. „Wir sind ebenfalls dabei, eine Erhebung durchzuführen, ob ein Bedarf für jene drei Wochen besteht, in denen normalerweise kein Betrieb stattfindet. Nach dem Ergebnis wird die Gemeinde umgehend eine Entscheidung darüber treffen“, sagt Bürgermeister Franz Singer. In Loich besteht der Kindergarten aus einer Gruppe. Ob Bedarf für eine durchgängige Betreuung im Sommer vorhanden ist, wird noch erhoben, so Bürgermeister Anton Grubner. In den letzten Jahren waren jede Ferien Kinder in der Betreuung, diese wird für Volksschüler auch angeboten.

„Wir werden es machen, wie weiß ich aber noch nicht“, sagt der Frankenfelser Bürgermeister Heinrich Putzenlechner. Erste Gespräche mit der Kindergartenleiterin hat er dazu schon geführt, jetzt wird der Bedarf erhoben. Für die Volksschüler findet üblicherweise eine Betreuung drei Wochen nach Schulschluss und drei Wochen vor Schulbeginn statt. „Bis jetzt waren es zwischen vier und 12 Kindern.“ Auch Putzenlechner rechnet hier vielleicht heuer mit einer höheren Zahl, wenn Eltern arbeiten müssen und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

Keinen Kindergarten, sondern eine Kinderbetreuung gibt es in Schwarzenbach . Diese hat in den Ferien drei Wochen nach Schulschluss und eine Woche vor Beginn geöffnet. „Das wird auch heuer so sein“, geht Bürgermeister Andreas Ganaus von einem „normalen Betrieb“ mit rund 12 Kindern aus. „Es wurde gemeldet und in Ordnung befunden.“