Sicher schwimmen dank Kurs im Frankenfelser Freibad

Sicherheit im Wasser ist von großer Bedeutung. Doch in den Pandemie-Jahren sind in vielen Schulen Schwimmstunden ausgefallen. Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) aus dem Jahr 2022 kann jedes zehnte Kind in Österreich nicht schwimmen.

Aber in der Gemeinde Frankenfels fand in den letzen Wochen ein Schwimmkurs statt. Der Kurs richtete sich an Schulkinder und Schlanfängerinnen und -anfänger. In zwei Gruppen aufgeteilt, führte Isabelle Prack mit den Kindern Schwimmübungen durch. Jedoch ging es nicht sofort ins kühle Nass. Begonnen wurde mit Trockentrainingseinheiten. Mit Bällen und Schleichtieren lernten die Kinder dann die ersten Schwimmtempi. Die ersten Längen schwommen sie mit Schwimmhilfen, wie zum Beispiel Schwimmnudeln und Schwimmbrettern.

Nach und nach standen auch Übungen ohne Schwimmhilfen am Programm. Auch einige Tauchübungen wurden eingebaut. Für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es nach Abschluss der zehn Trainingseinheiten einen besonderen Grund zur Freude: Sie hatten es geschafft, das Frühschwimmerabzeichen zu ergattern.

„Durch die Abhaltung des Schwimmkurses wurde die Sicherheit unserer Jüngsten im Badebetrieb erhöht“, zeigt sich die Marktgemeinde erfreut und dankt Initiatorin Isabelle Prack herzlich.