Ganaus: „Nur durch’s Reden kommen die Leute zusammen“

Am Weg vom Tal nach Schwarzenbach liegt das Zuhause von Bürgermeister Andreas Ganaus (ÖVP). Vom Balkon aus sieht man die umliegenden Berge, die Pielach plätschert. Nur wenige Kilometer von ihrem Ursprung entfernt, ist das Wasser kristallklar. Nicht nur seinen Wohnort hat Ganaus hier, auch sein Transportunternehmen.

NÖN: Warum treffen wir uns hier? Was ist das Besondere an diesem Ort?

Andreas Ganaus: Das ist mein Zuhause. Hier sind meine Frau, meine Kinder und auch meine Eltern zu Hause. Ich bin ein Familienmensch und habe gerne Leute um mich. Und ich höre gerne vom Balkon aus den Bach rauschen, das ist für mich sehr entspannend. Aber in Schwarzenbach gibt es viele schöne Plätze, angefangen mit der Hölzernen Kirche, die ja das Aushängeschild für unsere Gemeinde ist. Oder die Stuppachmühle, die Alm am Geissenberg, wo es im September wieder den Almabtrieb gibt, unsere Aussichtsplätze... Die Auswahl war groß.

Kann man überhaupt zu Hause richtig abschalten, wenn die Arbeit – Ihr Transportunternehmen – auch zu Hause ist?

Ganaus: Abschalten gibt es nicht. Man denkt immer daran, was man morgen macht, was man besser hätte machen können. Es geht nicht nur mir, als Bürgermeister und Unternehmer so, sondern sehr vielen Menschen. Da hilft es, sich zurückzuziehen. Zum Beispiel setze ich mich dann mit meiner Frau auf den Balkon, und wir reden, gerne mit einem Kaffee oder einem Glas Wein.

Ist der Kontakt zu den Menschen ein wichtiger Faktor dafür, was Schwarzenbach für Sie lebenswert macht?

Ganaus: Das ist der wichtigste Faktor. Nur durch’s Reden kommen die Leute zusammen. Da erfährt man viel, wo man anderen helfen kann, oder auch, wo man einen Fehler gemacht hat. Was will die ältere Generation, was will die jüngere Generation – Der Kontakt zu den Menschen ist das Wichtigste in der Gemeinde.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Ganaus: Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, Schwarzenbach ist ein “verträumtes Bergdorf”. Das stimmt nicht mehr, punkto Nächtigungszahlen sind wir in der Region Spitzenreiter. Wir haben einen sehr guten, sanften Tourismus in der Gemeinde, und auch viele Wanderer. Zwei größere Betriebe gibt es in Schwarzenbach, das Erdbauunternehmen Grubner und meine Transportfirma, ansonsten gibt es nur ein paar kleine.

Zu wünschen wäre allerdings ein gut funktionierendes Gasthaus, das durchgehend offen hat. Glücklicherweise haben wir einen Nahversorger. Wanderer fühlen sich in der Gemeinde wohl.

354 Einwohner - Ist es schwierig, als kleine Gemeinde mit den anderen “mitzuhalten”?

Ganaus: Wir haben schon unseren Stellenwert in der Region, auch als kleine Gemeinde. Es gibt bei uns viele gut besuchte Ausflugsziele. Es ist ein “Kampf auf Augenhöhe”. Ich bin den anderen Gemeinden sehr dankbar, dass auch unsere kleine Gemeinde ein Mitspracherecht hat.

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in der Gemeinde?

Ganaus: Es schwankt immer wieder. Ein Problem für uns sind die Zweitwohnsitze. Haupt- und Zweitwohnsitze insgesamt haben wir knappe 500. Das ist natürlich schwierig, die Zweitwohnsitze werden ja für die Gemeindestruktur nicht miteingerechnet. Aber ansonsten passt es schon ganz gut, wir können uns nicht beklagen. Wir haben hier auch nicht das Problem, die jungen Leute im Ort zu halten. Sie arbeiten oder studieren zwar oft in St. Pölten, aber dass sie wegziehen, weil sie näher am Arbeitsplatz wohnen wollen, ist bei uns eher nicht der Fall. Was uns mehr behindert, ist, dass wir mit den Baugründen eingeschränkt sind, und es deswegen für die jungen Leute schwierig ist, hier ein Haus zu bauen.

Wie läuft es mit der Umsetzung des Tourismuskonzepts?

Ganaus: Wir haben schon 2020 die neuen Wanderkarten bekommen und auch die Parkplätze mit einer neuen Beschilderung adaptiert – Hinweistafeln, auf denen angeschrieben steht, welche Ausflugsziele man vom Parkplatz aus erreichen kann. Wir haben auch in Absprache mit der örtlichen Jagdgenossenschaft ein Konzept für Skitouren entwickelt. Mittlerweile sind wir eigentlich am Ende von dem Prozess angekommen – wobei es immer wieder Möglichkeiten für Verbesserungen gibt, wie etwa neue Wanderrouten zu markieren, oder auch neu zu gestalten.

Wie läuft der Shuttelbus der Gemeinde in dieser Saison?

Ganaus: Von Touristen wird das Angebot seht gut angenommen, das wird immer mehr genutzt. Es funktioniert sehr gut, aber dafür, dass wir wirklich ein eigenes Fahrzeug anschaffen, wird es zu wenig genutzt. Die örtliche Bevölkerung nutzt es kaum. Aber das Problem, dass ältere Leute auf Gemeindebusse angewiesen sind, weil sie nicht mehr mobil sind, gibt es bei uns nicht. Bei uns funktioniert die Familie. Die ältere Bevölkerung bittet jüngere Angehörige, sie zum Arzt oder zum Einkaufen zu bringen. Sollte es einmal nicht mehr so sein, werden wir uns natürlich etwas einfallen lassen.

Gibt es ihrer Meinung nach etwas, das in der Gemeinde fehlt?

Ganaus: Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat, und das sind wir. Träumereien hat ein jeder. Aber wichtig in unserer Gemeinde ist, dass es einem jeden gut geht, dass wir offen miteinander reden können. Wir haben eine Kinderbetreuungseinrichtung, das Bioland, eine Tankstelle, einen Kinderspielplatz, … was wir in Schwarzenbach nicht haben, gibt’s in Frankenfels.

Was stehen in der nächsten Zeit für Projekte an?

Ganaus: Eine Generalsanierung der Gemeindestraße Hofstatt-Kowald beginnt, damit die EVN dort Kabeln in der Straße verlegen kann. Einige Umbauarbeiten bei der Kinderbetreuungseinrichtung stehen noch an. Außerdem möchten wir in PV-Anlagen investieren, noch hat die Gemeinde keine.

Personal zu bekommen, ist ja vielerorts ein Problem. Wie ist die Personalsituation der Gemeinde derzeit?

Ganaus: Wir suchen zurzeit einen Mitarbeiter für die Betreuung der Wanderwege und für das Ortsbild – aber da sieht es schon gut aus. Für die Tagesbetreuungseinrichtung brauchen wir auch eine dritte Person, wir haben aber schon Bewerbungen. Ich selber habe nach einer langen Suche einen Mitarbeiter für das Transportunternehmen gefunden. Gute Leute werden immer gesucht, und es oft schon schwierig, diese zu finden.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Ganaus: Spannend und interessant, oft gibt es eine sehr gute Mitarbeit. Etwa 90 Prozent der Beschlüsse werden einstimmig gefasst.

Für die Gemeinde, was werden die Herausforderungen in den nächsten Jahren sein?

Ganaus: Eine große Herausforderung wird sicher sein, die Einwohnerzahl nicht sinken zu lassen. Die Kinderbetreuung zu erhalten und auch finanziell zu stemmen, und auch der Straßenbau sind große Themen. Und die Sicherheit im Ort, auf den Gemeindestraßen oder auch bezüglich Waldbränden. Da weiß man nie, wen es als nächstes erwischt. Wir hier im Tal sind ja ganz gut geschützt davor, durch die Niederschläge und die Struktur des Waldes. Trotzdem kann es immer passieren, sei es durch einen Blitzschlag oder eine weggeworfene Zigarette. Da ist es wichtig, dass wir da gut vorbereitet sind.

Wo sehen Sie Schwarzenbach in 30 Jahren?

Ganaus: Was mir wichtig ist, ist, dass es dann noch ein Ortsschild gibt, auf dem “Schwarzenbach” steht, und wir nicht mit einer anderen Gemeinde zusammengelegt werde. Davon halte ich nichts, da wird der Bürger in Schwarzenbach vergessen. Ich wünsche mir auch, dass die Bevölkerungszahl bis dahin steigen wird. Und sehr wichtig ist, dass wir das, was wir bisher geschaffen haben, auch erhalten können.

Wo in Schwarzenbach sollte man im Sommer auf jeden Fall noch einen Tag verbringen?

Ganaus: Ein guter Tipp ist, mit der Mariazellerbahn anzureisen – und natürlich schon im Vorhinein das Taxi zu organisieren. Die Stuppacheben-Mühle sollte man auf jeden Fall besuchen, da kann man gegen Voranmeldung das Schaumahlen besichtigen. Von dort aus kann man zur Alm am Geissenberg weitergehen. Und dann noch die Hölzerne Kirche besuchen. Man kann vieles sehen bei uns, was den Gästen lange in Erinnerung bleiben wird.