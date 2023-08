Grubner: „Das ist mit Sicherheit meine letzte Amtsperiode“

Ein kurzes Stück vom Gemeindezentrum entfernt, an der Kirche vorbei, liegt der neue Loicher Gemeindegarten. Inmitten einer Wiesenblumen-Pracht kann man auf Liegen entspannen, wer Schatten sucht, kann sich in den Pavillon setzen. Daneben ist ein Kinderspielplatz. Diesen Ort mit Aussicht auf die umliegenden Berge wählte Bürgermeister Anton Grubner (ÖVP) für das „Gespräch am Lieblingsplatz“.

NÖN: Warum treffen wir uns hier? Was ist das Besondere an diesem Ort?

Anton Grubner: Das ist unser neuer Gemeindegarten, der im Rahmen eines Dorferneuerungsprojektes errichtet wurde. Von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht über unsere schöne Ortschaft.

Was macht Loich für Sie lebenswert?

Grubner: Jedenfalls die schöne Natur und die Ruhe. Aber auch die Tatsache, dass man in relativ kurzer Zeit die Landeshauptstadt sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto erreicht. In unserer Gemeinde gibt es wunderschöne Wanderwege und Mountainbike-Strecken. Auch der Pilgerweg nach Mariazell führt durch unser Gemeindegebiet. Unser Ortszentrum ist etwas Besonderes. Da gibt es das Gemeindezentrum, den Einkaufsmarkt mit Bankomat und Postpartner-Stelle, Schule und Kindergarten, ein Gasthaus und auch die Kirche.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Grubner: Wir haben einen florierenden Fensterbetrieb mit circa 70 Mitarbeitern, es gibt auch einige kleinere, recht gut positionierte Betriebe. Die Handelslandschaft hat sich generell verändert, in kleinen Gemeinden sind kaum noch Händler beziehungsweise Unternehmer zu finden. Auch wir mussten unser Lebensmittelgeschäft im Jahr 2013 selbst übernehmen, um die Nahversorgung sicherzustellen. Dort gibt es auch eine Sitzecke, wo sich immer gerne Menschen aufhalten.

Mit dem Landhaus Ingrid, dem Gästehaus Forstner, Apart Krückel und dem Zwergerlhof haben wir ein sehr breites touristisches Angebot. Auch die Moststube am Ende des Radweges ist ein beliebtes Einkehrziel. Das Ferienhaus Wolfgang Diendorfer ist ebenfalls ein wichtiges touristisches Angebot.

Gibt es Ihrer Meinung nach etwas, das in der Gemeinde fehlt?

Grubner: Das meiste, was man im Alltag braucht, haben wir. Aber diese Frage haben wir im Rahmen einer Bürgerbefragung erhoben. Die am häufigsten genannten Punkte waren ein Veranstaltungszentrum und ein flächendeckender Glasfaserausbau. Beides ist in Planung. Eine Absichtserklärung zum Ausbau des Glasfasernetzes hat A1 für unsere Gemeinde unterschrieben.

Ein Veranstaltungszentrum soll im „Dorfstadl“ entstehen, dort sollen auch ein Bauhof und ein Fernheizwerk und eine Photovoltaikanlage gebaut werden.

Gibt es Pläne für ein Ortstaxi vom Bahnhof ins Gemeindezentrum wie in der Nachbargemeinde Schwarzenbach?

Grubner: Nein, so etwas ist nicht geplant. Es wurde in der Dorferneuerung diskutiert, aber es ist nicht geplant.

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in der Gemeinde?

Grubner: Wir haben zurzeit ungefähr 575 Einwohner, leider ist die Zahl in den letzten Jahren leicht rückläufig. Allerdings haben wir in den letzten Jahren Baugrund-Parzellen erschlossen, die die Gemeinde verkauft. Damit hoffen wir, eine Trendumkehr zu erreichen.

Personal zu bekommen, ist ja vielerorts ein Problem. Wie ist die Personalsituation der Gemeinde derzeit?

Grubner: Auch wir tun uns nicht leicht, Personal zu finden. Deswegen lagern wir auch manche Dienstleistungen an externe Firmen aus. Derzeit suchen wir eine Allround-Kraft auf Teilzeit- oder auch Vollzeitbasis, die überall einspringen kann, wo Bedarf ist. Also etwa auch beim Einkaufsmarkt.

Die Personalsuche ist auch für die Betriebe in der Gemeinde – auch für größere Betriebe – nicht einfach.

Sie sind ja schon seit 1987 Bürgermeister, wenn auch mit einer Unterbrechung. Was war die beeindruckendste Entwicklung in dieser Zeit für Sie?

Grubner: Als ich als Bürgermeister begonnen habe, haben auch die Planungen für die Errichtung des Gemeindezentrums begonnen. Beteiligt waren daran damals auch die Post und die Raiffeisenbank. Dann später mussten beide dort schließen. Dann haben wir daraus einen multifunktionalen Einkaufsmarkt gemacht – das war die spannendste Entwicklung.

Können Sie sich eine weitere Amtsperiode vorstellen?

Grubner: Nein, das ist mit Sicherheit meine letzte Amtsperiode.

Gibt es schon einen potenziellen Nachfolger beziehungsweise eine potenzielle Nachfolgerin?

Grubner: Natürlich gibt es einige junge, gut ausgebildete Leute, die durchaus das Bürgermeisteramt ausführen können.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat und überregional mit den anderen Gemeinden?

Grubner: Die Zusammenarbeit im Gemeinderat funktioniert sehr gut. Die Parteipolitik steht nicht im Vordergrund, sondern es geht darum, das Beste für Loich zu machen. Fast alle Beschlüsse werden einstimmig getroffen. Mit der Gemeinde Kirchberg arbeiten wir im Bereich Schule, Standesamt und Staatsbürgerschaft bestens zusammen.

Was werden für die Gemeinde die Herausforderungen in den nächsten Jahren sein?

Grubner: Wir werden uns um eine weiterhin gute Infrastruktur bemühen. Wenn die Leute hier alles haben, was sie brauchen, dann ist das eine gute Voraussetzung für die Zukunft. Es ist wichtig, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das betrifft die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Schule, aber auch die digitale Infrastruktur.

Und wo sehen Sie die Gemeinde in 30 Jahren?

Grubner: Wenn der digitale Ausbau voranschreitet, werden die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können. Ich gehe davon aus, dass Loich deswegen dann noch begehrter sein wird als Wohnort. Die Entfernung zum Arbeitsplatz wird dann eine kleinere Rolle spielen. Ich hoffe auch, dass unsere Wiesen und Wälder auch in 30 Jahren noch so gut gepflegt werden, damit die wunderschöne Landschaft weiterhin erhalten bleibt.

Wo sollte man in Loich im Sommer auf jeden Fall vorbeischauen?

Grubner: Ein Geheimtipp ist sicher immer das Loicher Heimatmuseum mit vielen Exponaten aus vergangener Zeit. Auch eine Wanderung auf den Eisenstein ist immer ein beliebtes Ausflugsziel.

Ein beliebter Zwischenstopp für Wanderer und Radfahrer ist die Terrasse beim Loicher Einkaufsmarkt, wo es rund um die Uhr Erfrischungsgetränke gibt – denn dort ist auch ein Automat. Heuer bieten wir auch erstmals ein Ferienspiel für Kinder, wo sehr interessante Aktivitäten bei den Vereinen, Betrieben und der Feuerwehr besucht werden können. Das wird bisher sehr gut angenommen.