Handlfinger: „Wollen enkelfitte Gemeinde aufbauen“

Cafés mit Gastgarten, viel Grün, Radständer und Sprühnebel zur Abkühlung - wer schon lange nicht in Ober-Grafendorf war, wird den neuen Ortskern kaum wiedererkennen. Dass die Neugestaltung gut gelungen ist, freut Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ), der den Hauptplatz für das „Gespräch am Lieblingsplatz“ augewählt hat.

NÖN: Warum haben Sie den Hauptplatz für das Gespräch gewählt?

Rainer Handlfinger: Weil wir vor kurzer Zeit für den Hauptplatz die „Goldene Kelle“ verliehen bekommen haben, und ich von der Bevölkerung auch das Feedback bekomme, dass uns der Hauptplatz sehr gut gelungen ist. Ich bin auch sehr glücklich damit, es ist zu einem wirklich schönen Platz geworden.

Wir haben sehr viele Details mitgeplant und mitüberlegt, bis hin zum Grünfächenkonzept. Die Versickerungsoffenheit, die nachhaltige Bepflasterung, viele Blüten für Insekten, die Sprühdüsen, das Rank Gerüst, dass dann überwuchert wird – das wird eine kleine grüne Oase im Zentrum.

Was macht Ober-Grafendorf sonst noch für Sie lebenswert?

Handlfinger: Dass wir – ohne der Gemeindebevölkerung auf die Nerven zu gehen – möglichst nachhaltig arbeiten. Wir versuchen, eine enkelfitte Gemeinde aufzubauen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz also sind für Sie ein zentrales Thema?

Handlfinger: Absolut. Wie manche Klima-Aktivisten ihre Ziele kommunizieren, stößt vielen Menschen sauer auf. Wir möchten einen anderen Weg gehen. Wir haben fast alle Gemeindegebäude von Heizungen mit fossilen Brennstoffen auf Hackschnitzel umgerüstet, und viele sind auch mit Strom von PV-Anlagen versorgt. Das ist etwas, das auch die Bevölkerung begrüßt, wo sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Handlfinger: Unterschiedlich. Von Wirtschaftstreibendem zu Wirtschaftstreibendem sind die Herausforderungen in der aktuellen Zeit sehr unterschiedlich, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Wir versuchen als Gemeinde jedoch, unsere Wirtschaftstreibenden möglichst gut zu unterstützen und ich glaube, dass sich die Wirtschaftstreibenden in der Gemeinde auch ernstgenommen und gut aufgehoben fühlen, und, dass sie sich hier auch gut entwickeln können.

Wir können als Gemeinde die Rahmenbedingungen in der Bauindustrie wenig ändern, das entscheiden ganz andere Hebel, aber wir versuchen natürlich, die örtliche Bauindustrie zu bedienen, wenn wir Aufträge vergeben.

Wie schätzen Sie die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde aktuell ein?

Handlfinger: Wir haben von 2003 bis 2018 Bevölkerung abgebaut, der Grund war nicht offensichtlich, da wir ja von der Infrastruktur her alles haben – Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten, … Aber es liegt an der schrumpfenden Haushaltsgrößte. Dem Bedürfnis nach mehr Wohnraum sind wir in diesen Jahren nicht genug nachgekommen, da haben wir jetzt aufgestockt. Die Wohnungen werden gut in Anspruch genommen. Wir haben den Trend der Abwanderung umgekehrt und jetzt wieder die Bevölkerung aufstocken können. Das Schöne bei uns ist, dass wir die Infrastruktur einer städtischen Umgebung haben, aber trotzdem noch ländlich geprägt sind, man grüßt sich noch auf der Straße. Wir haben da beide Welten vereint.

Sie sind ja seit mittlerweile 13 Jahren Bürgermeister, was war die spannendste Entwicklung in dieser Zeit?

Handlfinger: Mit Sicherheit der Hauptplatz. Wir waren immer eine Durchfahrtsgemeinde, zwischen Ost und West und Nord und Süd, mit der Kreuzung direkt am Hauptplatz. Dass wir jetzt einen Platz geschaffen haben, wo man den Ortskern auch als Mensch genießen kann – früher war der Platz ja nur für die Autos – und eine gute Aufenthaltsqualität hat, das ist eine extreme Aufwertung. Das Projekt hat ziemlich genau vier Jahre gedauert, als Teil der Dorf- und Stadterneuerung. So ein großes Projekt umzusetzen, mit sehr wenig Kritikpunkten, die aufgekommen sind, macht uns sehr stol Solche Projekte kommen nur alle paar Jahrzehnte in einer Gemeinde vor.

Nach der Konzeptionsphase, mit viel Bürgerbeteiligung, ist es darum gegangen, Grundstücke zu erwerben, das Gebäude der SGP zu errichten, das in seiner gemischten Nutzung ebenfalls schon ausgezeichnet wurde – im Erdgeschoß Geschäftsflächen, darüber das Gesundheitszentrum, und dazu Wohnungen direkt im Ortskern. Auch das schmucke Roth-Haus wurde erworben, und eine Straße wurde umgelegt, um diesen neuen Hauptplatz mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Einen Hauptplatz hatte Ober-Grafendorf nämlich bislang nicht.

Viel Lob kommt auch von Besuchern von Außerhalb vor allem von Menschen, die sich mit Gemeinde- sowie Stadtentwicklung beschäftigen. Wenn man so ein aufwändiges Projekt die ganze Zeit betreut und jeden Tag sieht, dann bemerkt man die gewaltige Veränderung nach einer Zeit nicht mehr. Leute, die nur sporadisch in Ober-Grafendorf sind, sind ganz erstaunt, was wir da zustande gebracht haben und positiv verändern konnten.

Welche Projekte stehen in Ober-Grafendorf in der nächsten Zeit an?

Handlfinger: Es gibt einige Projekte, das sind auch Betriebsansiedelungen, wir haben für die Firma Rubner versucht, die Grundstückserweiterung zu ermöglichen, und dort die Zufahrtsmöglichkeit abgeändert. Es wird dort eine zusätzliche Abbiegespur errichtet, vor Rennersdorf. Den Radweg nach Rennersdorf muss man in dem Zusammenhang natürlich auch erwähnen. Und wir haben in der Zentrumsentwicklung eine neue Person aufgenommen, Patrick Zöchling, der sich hauptsächlich um das Leerstandsmanagement und die Zentrumsentwicklung kümmern wird. Weil ich erkannt habe, wie viel Potential wir als Gemeinde durch das nicht engagiert angehen der Zentrumsentwicklung liegen lassen. Wir haben mit dem Hauptpatz schon sehr viel geschafft, aber wir müssen am Ball bleiben. Damit wir keine Ackerflächen umwidmen und Wiesen versiegeln müssen, sondern das Potential, was wir hier schon haben, effizienter und besser nutzen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat, und überregional in der Kleinregion?

Handlfinger: Sehr gut. Wir begegnen uns im Gemeinderat, egal welche Fraktion das betrifft, auf Augenhöhe und versuchen die unterschiedlichen Ansichten bestmöglich in der Gemeindepolitik zu vereinen. Und ich glaube, es gibt wenige Regionen in ganz Niederösterreich die so gut zusammenarbeiten, wie wir das im Pielachtal tun. Es freut mich, dass die Bürgermeister der anderen Fraktionen das genauso handhaben, wie wir. Wir wollen das Beste für die Region.

Gibt es auch Synergien mit St. Pölten?

Handlfinger: Selbstverständlich. Aktuell geht es um die Radwegs Entwicklung Richtung St. Pölten, um die Mobilitätsentwicklung in der Zukunft, auch um die gemeinsame kulturelle Zusammenarbeit.

Mit welchen Herausforderungen rechnen Sie in den nächsten Jahren?

Handlfinger: Die politische Unsicherheit, mit der wir aktuell konfrontiert sind. Genauso wie es die Wirtschaftstreibenden trifft, tut sich auch eine Gemeinde schwer, Entscheidungen zu treffen – mit den hohen Zinsen, den Energiepreisen – auch wenn es momentan wieder so ausschaut, dass sie um einiges günstiger werden – aber das sind alles Variablen, die unser Tun beeinflussen. Und natürlich auch die Unsicherheit bei den Ertragsanteile. Die Prognose, die uns gegeben wurde, wurde widerrufen und wir bekommen um 2,5 Prozent weniger Ertragsanteile. Das bedeutet für unsere Gemeinde 150.000 Euro im heurigen Jahr weniger im Budget zu haben. Das ist auch für eine Gemeinde wie Ober-Grafendorf nicht wenig.

Auch die Unsicherheit bei der Kinderbetreuung – kommen die Zweijährigen jetzt in den Kindergarten? Bekommen wir genügend Personal? Oder wird es doch eine Prämie für alle geben, die ihre Kinder zu Hause betreuen, wie es der Koalitionspartner der ÖVP in Niederösterreich vorsieht. Dann haben wir unter Umständen unnötiger Weise einen Kindergarten gebaut. Und dann kommt Karl Nehammer im Sommergespräch drauf, dass er doch 4,5 Milliarden an Mitteln für die Kinderbetreuung in den Ländern freigibt – das ist für uns alles so unvorbereitet. Ungeplant kommen Dinge auf uns zu, die wir bestmöglich in unser Tun integrieren müssen, sonst fallen wir um eine Förderung um, die für uns aber vital ist. Wenn wir als Gemeinde um 300.000 Euro Förderung vom Bund umfallen, weil ich zu früh mit dem Kindergartenbau beginne, werden mich die Bürgerinnen und Bürger zu Recht fragen, warum. Ich weiß aber noch nicht, was auf uns zu kommt. Das sind unsichere Rahmenbedingungen, in denen es nicht nur einem Wirtschaftstreibenden schwerfällt, zu investieren, sondern auch einer Gemeinde. Da würde ich mir mehr Planungssicherheit wünschen.

Wo sehen Sie die Gemeinde in 20, 30 Jahren?

Handlfinger: Dass wir eine nachhaltige Gemeinde entwickelt haben, die so Enkel Fit ist, dass unsere Kinder sich nicht überlegen müssen, was sie noch groß ändern müssen und gerne in Ober-Grafendorf leben so wie wir alles es tun

Wo in Ober-Grafendorf sollte man im Sommer unbedingt noch einen Tag verbringen?

Handlfinger: Am Ebersdorfer See. Baden gehen am Ebersdorfer See. Einfach den Herbst in Natur Ober-Grafendorfs genießen