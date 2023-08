Rasch: „Müssen entscheiden, wo wir den Strom herbekommen“

Ein großer Kuhstall, daneben ein Paddock mit einem Pferd und Pony. Zwei Kätzchen tollen auf dem Gras herum. Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP) fühlt sich zu Hause Pudelwohl. Deswegen lud er für das Gespräch zu seinem Hof in Grünsbach ein.

NÖN: Warum treffen wir uns hier? Was ist das Besondere an diesem Ort?

Arthur Rasch: Ich habe viele Lieblingsorte in der Gemeinde. Aber wo ich zur Ruhe komme, ist daheim. Da hab ich meine Pferde, meine Landwirtschaft, und eben meine Ruhe. Aber das Pielachtal Camping, das Flussbad, das Kaffeehaus beim Gemeinde- und Bürgerzentrum - das sind alles auch meine Lieblingsorte.

Was macht Hofstetten für Sie lebenswert?

Rasch: Ich habe das ja vor 30 Jahren selbst erlebt: Man kommt in diese Gemeinde und ist integriert, man fühlt sich angekommen. Wir haben alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Meine Bürgermeister-Vorgänger waren sehr innovativ, und wir erhalten nun den Schatz. Man muss aus Hofstetten nicht herauspendeln.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Rasch: Wir haben eine sehr gute Wirtschaft, vor allem, was Nischenprodukte betrifft. In der Gastwirtschaft ist es etwas schwieriger, weil die letzten Jahre für die Gastronomie sehr schwierig waren. Die gut etablierten, alteingesessenen Gasthäuser haben da weniger Probleme, aber eine dynamische, jugendliche Wirtshauskultur ist momentan nicht machbar.

Im Bereich Bildung und Kinderbetreuung haben wir bereits einen ganz großen Akzent gesetzt. Da bemühen wir uns auch weiterhin, unsere Familien zu unterstützen. Die Absicherung der Senioren dagegen fehlt allerdings. Betreutes Wohnen ist im Gespräch, und eigentlich auch schon finalisiert, aber momentan können die Wohnbauträger nicht bauen, weil sie keine Förderung bekommen.

Es gab im Frühjahr immer wieder Vorfälle von Vandalismus. Wie hat sich die Lage hier entwickelt?

Rasch: Die Ermittlungen sind, soweit ich weiß, leider im Sande verlaufen. Ich glaube, dass unsere Polizei sehr gut gearbeitet hat, um das Thema zu entschärfen. Es war immer unser Wunsch, das mit Sozialleistungen zu regeln, aber der Gemeinde hat sich niemand gestellt. Wir haben die entstandenen Schäden wieder hergerichtet, und seitdem ist wieder Ruhe. (Anm. d. Red.: Dieses Interview wurde vor dem Vorfall auf der Strecke der Mariazellerbahn geführt).

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in der Gemeinde?

Rasch: Die Bevölkerung entwickelt sich relativ gut. Momentan ist es das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir keinen Zuwachs mehr haben. Das bedingt die Politik des Landes und des Bundes, laut der keine Versiegelung mehr stattfinden darf, und wir keine Baugründe mehr bekommen. Es gibt in der Gemeinde noch 80 brachliegende Bauparzellen im Privateigentum. Das ist sehr schade für die Entwicklung der Gemeinde. Wir haben einen guten Standort aufgebaut, mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, und Ärzten. Aber um das zu erhalten, muss eine Gemeinde wachsen. Deswegen appelliere ich an die Bevölkerung, ungenutztes Bauland auch wieder zu veräußern.

Personal zu bekommen, ist ja vielerorts ein Problem. Wie ist die Personalsituation der Gemeinde derzeit?

Rasch: Die Gemeinde Hofstetten-Grünau sucht permanent nach Personal. Zum Beispiel wegen dem Ausbau im Kindergarten und der Schule. Wir schreiben Posten aus, und es meldet sich oft gar niemand. Und wenn ich als Bürgermeister aktiv werde und nach langen Gesprächen jemanden finde, dann möchten diese Leute nicht für das Gehaltsschema vom öffentlichen Dienst arbeiten. Es ist schwer, gutes Personal zu finden. Wir bezahlen deswegen mehr, mit einem Sondervertag. Da wünsche ich mir von den anderen Fraktionen schon auch Unterstützung - keinen Gegenwind. Sonst findet man niemanden. Bei den Betrieben ist es das gleiche, alle kämpfen um Personal. Das wird noch ein Riesen-Problem.

Wie ist die Lage beim Photovoltaik-Ausbau in der Gemeinde?

Rasch: Wir arbeiten gerade Verträge mit den Liegenschaftsbesitzern aus, mit Hilfe von Raumplanern und einem Rechtsanwalt, in denen wir festhalten, dass das Agri-PV Anlagen werden, und dort auch 20 Jahre lang Landwirtschaft betrieben wird, in Doppelnutzung. Eine Anlage, wo nur Photovoltaik am Boden genutzt wird und keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, lehne ich strikt ab.

Wir müssen die Entscheidung treffen, wo wir unseren Strom herholen. Zum Beispiel gibt es für den Ausbau von PV-Überdachungen von Parkplätzen acht Millionen Euro an Förderung. Aber eine 250 Kilowatt Peak Anlage kostet schon 600.000 Euro. Da wird man mit acht Millionen Euro nicht sehr weit kommen. Und die Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten, ist auch oft nicht möglich, einerseits wegen der Ausrichtung, andererseits, weil die statischen Gegebenheiten nicht passen.

Was stehen in der nächsten Zeit für Projekte an?

Rasch: Der Hochwasserschutz am Aggschussgraben wird uns die nächsten drei, vier Jahre binden. Da werden wir viele Ressourcen brauchen. Aber dadurch können wir 120 Liegenschaften schützen. Und diese haben ein Recht auf Schutz. Außerdem bauen wir auf der B39 Abbiegespuren, Übergangshilfen und einen neuen Radweg.

Und auch der Kindergartenausbau, der uns auferlegt wurde, fordert uns massiv. Und um die Betreuung zu bewerkstelligen, brauchen wir auch wieder mehr Personal. Was natürlich auch wieder Geld kostet.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat, und überregional mit den anderen Gemeinden?

Rasch: Im Grunde haben wir sehr konstruktive Gespräche. Aber wenn manche Gemeinderäte in den Ausschüssen nicht anwesend sind, dann aber im Gemeinderat jammern, dann sehe ich das nicht als demokratische, politische Arbeit.

Und die Kleinregion ist ein Vorzeigebeispiel für regionale Entwicklung. Da spielt auch Parteipolitik keine Rolle, da arbeiten ÖVP- und SPÖ-Bürgermeister auf eine sehr konstruktive Weise zusammen. Da merkt man, dass Menschen am Werk sind, die überparteilich denken - für die Bevölkerung, für die Region.

Für die Gemeinde, was werden die Herausforderungen in den nächsten Jahren sein?

Rasch: Nachdem es kein zusätzliches Bauland gibt und auch die Inflation bemerkbar sein wird, werden wir kämpfen müssen, um das, was wir haben, zu erhalten. Neue Projekte werden da wahrscheinlich weniger, das Budget ist ja nicht mehr geworden, die Ausgaben schon.

Und wo sehen Sie die Gemeinde in 30 Jahren?

Rasch: Genauso lebenswert und freundlich wie heute. Es werden immer noch Leute da sein, die das schätzen und sich dafür einsetzen. Wir werden keine große Stadt werden, das müssen wir uns gar nicht erst vornehmen. Aber den Standard, den wir jetzt haben, wünsche ich mir in 30 Jahren genauso. Ich denke, das ist realisierbar.

Wo sollte man in Hofstetten – Grünau im Sommer auf jeden Fall vorbeischauen?

Rasch: Einen Tag in Hofstetten verbringt man am besten so, dass man mit der Himmelstreppe nach Kammerhof fährt, dort einen Abstecher in den Landgasthof Kammerhof macht, dann mit dem Rad zum Bürger- und Gemeindezentrum fährt und dort im Kaffeehaus ein Frühstück genießt, noch einen Abstecher zum legendären Gasthof Strohmaier macht, wo es den besten Leberkäse gibt. Dann fährt man mit dem Rad weiter und besucht das Pielachtal Camping und kehrt am Schluss noch beim Mainburgstüberl ein, und fährt schließlich von dort mit der Mariazellerbahn zurück.