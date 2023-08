Wenn der Wind durch Kirchberg bläst, dann spürt man ihn auf der Aussichtsplattform, dem „Skywalk“, der über dem Ortskern von Kirchberg trohnt, am meisten. Doch die Aussicht von der Plattform aus, die sich gleich bei der Kirche befindet, ist großartig. Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) wählte den Skywalk für das „Gespräch am Lieblingsplatz“ aus.

NÖN: Was ist das Besondere an diesem Ort?

Franz Singer: Einerseits natürlich die Entstehungsgeschichte – die Aussichtsplattform war zu Beginn kontrovers. Aber mittlerweile wird das sehr gut angenommen. Man hat einen tollen Blick auf die Ortschaft und ins Tal. Etwas Außergewöhnliches daran ist, dass die Plattform barrierefrei erreichbar ist.

Was macht Kirchberg für Sie lebenswert?

Singer: Vieles. Die schöne, gepflegte Landschaft, die gute Infrastruktur – das macht uns als Wohnort sehr attraktiv. Die Mariazellerbahn ist zum Beispiel ein wichtiges Bindeglied zum beruflichen Umfeld der Bewohner. Es gibt auch viele Gewerbebetriebe, eher klein strukturiert. Der Arbeitsplatz vor Ort ist auch ein wichtiger Faktor.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Singer: Es ist, wie überall anders, ein Auf und Ab. In gewissen Branchen ist es schwieriger. In der Gastronomie ist das dem ganzen Umfeld geschuldet – den Teuerungen und der Energiethematik. Aber wir haben hier sehr viele Familienbetriebe. Die sind bereit, zu kämpfen und haben auch Veränderungswillen, sie passen sich eher an, als ein Großbetrieb. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass die Struktur so aufrechterhalten bleibt.

Gibt es ihrer Meinung nach etwas, das in der Gemeinde fehlt?

Singer: Ein Bürgermeister hat immer viele Wünsche (lacht). Nächstes Jahr werden wir eine Kassenarzt-Stelle nachbesetzen müssen. Wir haben zwei Hausärzte, einer geht nächstes Jahr in Pension. Der würde sehr stark fehlen, wenn wir keinen Ersatz bekommen. Wir haben aber, soweit die Gemeinde einwirken kann, schon einiges in die Wege geleitet. Fachärzte wären natürlich eine Bereicherung – aber dafür ist die Gemeinde wahrscheinlich zu klein.

Im Größen und Ganzen sind wir dran, das zu ergänzen, was noch fehlt, zum Beispiel auch beim Kindergarten. Momentan fehlt die Möglichkeit der Kleinstkinderbetreuung, aber das werden wir umsetzen.

Sie sind nun seit etwas über drei Jahren Bürgermeister. Welche Bilanz ziehen Sie?

Singer: Ich war schon seit geraumer Zeit Vizebürgermeister und durfte unter meinem Vorgänger Erfahrung sammeln. Es ist natürlich schon eine andere Welt, die Hauptverantwortung zu tragen. Es war für alle Bürgermeister keine einfache Zeit mit der Corona-Pandemie. Das war eine Herausforderung, mit der niemand gerechnet hat. Aber mittlerweile kann ich durchaus eine positive Bilanz ziehen. Es ist einiges umgesetzt geworden, der Hochwasserschutz ist zum Beispiel fertiggestellt, wir sind in der Siedlungsentwicklung sehr gut aufgestellt. Wir haben auch in der Kulturwerkstatt einiges weitergebracht und zum Beispiel den Kultursommer gegründet.

Was stehen in der nächsten Zeit für Projekte an?

Singer: Vor allem das Kindergartenprojekt. Die Ausschreibungen werden vorbereitet, nächstes Jahr im September sollte das betriebsfertig sein. Zwei Gruppen werden neu geschaffen, und eine Kleinstkinderbetreuung. Am Beginn der Stolzgasse werden zusätzliche Parkplätze geschaffen , das Umfeld neu gestaltet und der Platz vor den Gasthäusern neu asphaltiert. Die Umsetzung wird nach dem Dirndlkirtag im Herbst erfolgen. Wohnraum zu schaffen ist eine wichtige Aufgabe von Gemeinden. Aktuell sind zwei Projekte von Wohnbauträgern im Laufen. Die Planungen sind abgeschlossen und der Gestaltungsbeirat des Landes hat seine Zustimmung erteilt. Einer zeitnahen Umsetzung steht hier nichts mehr im Wege. 48 Wohnungen und vier Reihenhäuser werden dann zur Verfügung stehen.

Die Planungen für die Hangwasserschutzmassnahmen im Bereich der Tennisplätze sind im finalen Stadium. Ich hoffe das die ersten Umsetzungmassnahmen bald erfolgen können .

Sämtliche noch nicht auf LED umgerüstete Strassenbeleuchtungen werden noch heuer umgerüstet. Die Arbeiten der ausführenden Firma sind bereits im Laufen.

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in der Gemeinde?

Singer: Wir haben ein leichtes, leicht schwankendes Wachstum. Die Zweitwohnsitze sind in der Pandemiezeit wesentlich mehr geworden, da haben wir jetzt schon fast 700. Und etwas über 3.200 Hauptwohnsitze. Was hier sehr wichtig ist, ist der Breitbandausbau, das macht uns für viele noch attraktiver als Wohnort. Eine Firma hat bereits vor, einen vollflächigen Ausbau umzusetzen.

Personal zu bekommen, ist ja vielerorts ein Problem. Wie ist die Personalsituation der Gemeinde derzeit?

Singer: Wir merken schon, dass man Personalresourcen nicht so leicht decken kann. Bei Ausschreibungen für den Bauhof hat sich teilweise gar niemand, teilweise nur sehr wenige gemeldet. Momentan sind wir mit dem Personal abgedeckt. Aber das ist auch in der Privatwirtschaft schwierig zurzeit. Ich habe auch selber einen Betrieb, brauche aktuell zum Glück zwar keine Mitarbeiter, aber ich weiß, dass viele in der Branche Leute suchen. Die Handwerksbetriebe haben, soweit ich es mitbekomme, sehr viel Arbeit zurzeit. Es gibt einige, die Personal suchen und keines bekommen. Und das Wichtigste ist ja, gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben.

Kirchberg ist heuer ja Austragungsort des Dirndlkirtags. Was können Sie darüber schon verraten?

Es ist eine Herausforderung, aber auch eine sehr schöne Herausforderung. Wir freuen uns schon sehr, wenn der Dirndlkirtag dann am 23. Und 24. September stattfindet, und hoffen auf gutes Wetter. Es ist eine Mammutaufgabe, aber wir haben erfahrene Leute, die an der Umsetzung arbeiten und die Zusammenarbeit mit dem Regionalbüro funktioniert sehr gut.

Es ist in jeder Ortschaft ein bisschen anders, das ist auch gut so. Heuer gibt es wieder eine Dirndlkönigin-Wahl, die findet alle zwei Jahre statt. Wir binden den ganzen Grünbereich beim Freibad ein, und es sind um die 60 Aussteller.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat, und überregional mit den anderen Gemeinden?

Singer: Die sehe ich durchaus sehr positiv. Es gehört dazu, dass man im Gemeinderat nicht immer der gleichen Meinung ist, auch innerhalb der eigenen Fraktion gibt es immer wieder unterschiedliche Denkansätze. Aber am Ende des Tages werden fast alle Beschlüsse einstimmig gefasst, wir haben ein sehr gutes Einvernehmen. Und die Kleinregion ist eine ganz wichtige Sache für unser Tal. Es wird schon sehr intensiv zusammengearbeitet, aber mehr geht immer. Da gibt es auch kein politisches Gegeneinander, da zählt das Miteinander.

Für die Gemeinde, was werden die Herausforderungen in den nächsten Jahren sein?

Singer: Die Siedlungsentwicklung auf eine Weise voranzutreiben, dass auch die Bodenversiegelung nicht zu stark wird. Die Haushalte sind kleiner als vor 30, 40 Jahren, die Bevölkerung wächst nicht in dem Ausmaß, in dem zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Das wird sicher eine Herausforderung sein.

Und auch die Energieversorgung. Da sind Photovoltaik-Anlagen ein Muss. Wir haben in Kirchberg das Glück, dass wir ein Kraftwerk haben und bereits vor Jahren darauf geschaut haben, den Photovoltaik-Ausbau voranzutreiben. Da sind wir auf einem guten Weg, das gehört noch mehr forciert. Damit wir nicht mehr abhängig sind von, zum Beispiel, russischem Erdgas. Bis wir unabhängig sind, brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte, aber die Richtung muss dahin gehen, möglichst autark zu werden.

Meiner Meinung nach sollte die Entwicklung dahin gehen, dass in den Orten, bzw. Katastralgemeinden, Energiespeicher geschaffen werden, wo der Strom vor Ort selbst erzeugt und verbraucht wird. Jeder speist dort ein, und nimmt sich heraus, was er braucht. Das wird die Zukunft sein.

Auch der Klimawandel wird eine große Herausforderung sein. In der Kleinregion haben wir ein “KLAR!" (Anm. Klimawandel-Anpassungs-Modellregionen) -Projekt am Laufen. Da werden Maßnahmen vorsorglich gesetzt, damit man dann bestmöglich vorbereitet ist. Es ist eine Veränderung spürbar, das kann man nicht mehr leugnen. Auch Bewusstsein dafür zu schaffen, ist wichtig. Generell wird in Sachen Klimawandel viel gesprochen, aber noch zu wenig umgesetzt.

Und wo sehen Sie die Gemeinde in 30 Jahren?

Singer: Ich bin dann nicht mehr Bürgermeister (lacht). Ich sehe die Gemeinde dann als nach wie vor guten Wohnort, wo man auch Familien eine gute Zukunft bieten kann, wo genug Arbeitsplätze vorhanden sind, wo man sich der Energieproblematik weitgehend angepasst hat, und an den Herausforderungen gewachsen ist.

Wo sollte man in Kirchberg im Sommer auf jeden Fall noch vorbeischauen?

Auf jeden Fall beim Freibad – das ist immer wieder unter den bestbewertetsten Destinationen Niederösterreichs. Wenn es nicht ganz so heiß ist, ist der Hohenstein, der höchste Berg im Pielachtal, ein tolles Ausflugsziel. Von oben hat man einen wunderschönen Ausblick über das Tal. Es gibt einiges, wo man unbedingt hinsollte. Natürlich auch der Skywalk.