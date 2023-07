Wittmann: „Die überregionale Zusammenarbeit ist die Zukunft“

Dass dieser Garten voll Hingabe gepflegt wird, ist schon beim ersten Betreten erkenntlich. Bürgermeister Kurt Wittmann (ÖVP) verbringt dort seine freie Zeit am allerliebsten. Von den Blumen bis zu den liebevoll gestalteten Steinmauern haben er und seine Frau Renate Wittmann hier alles selber gemacht. Fertig ist ist der Garten noch nicht. Aber als echter Garten-Enthusiast weiß Wittmann: Irgendetwas ist gibt es immer noch zu tun.

NÖN: Warum haben Sie diesen Ort, ihren Garten, für das Gespräch gewählt?

Kurt Wittmann: Weil es für mich ein Wohlfühlort ist. Unser Garten ist auch sehr vielfältig. Es steckt sehr viel Herzblut darin, meine Gattin und ich haben da alles selber gemacht.

Ist einen Garten zu haben, im Grünen sein zu können, für Sie ein wichtiger Aspekt davon, was eine Gemeinde Lebenswert macht?

Wittmann: Unbedingt. Ein Garten ist für mich ein ökologisches Highlight. So viele Blumen, Bäume und Sträucher, Unterschlüpfe für Insekten... Wenn ich nur eine Wiese oder einen Acker habe, ist die ökologische Vielfalt nicht so umfangreich wie in Gärten.

In der Stadt ist das natürlich etwas anders, da wird sowieso viel mehr zugepflastert. Da stößt mir schon sehr sauer auf. Hier am Land haben wir sicher genug Wald und freie Flächen, trotzdem haben wir jetzt einen klimafitten Parkplatz mit Versickerungsmöglichkeiten gestaltet.

Was macht Rabenstein sonst noch lebenswert für Sie?

Wittmann: Es gibt bei uns weniger Hektik als in der Stadt, wir haben die Natur, viele Sportmöglichkeiten und viele Angebote für die Jugend. Wir haben viele Vereine, von der Jugend bis zu den Ältesten können alle in Vereinen dabei sein und mitwirken. Es gibt bei uns auch viele tolle Ausflugsziele – die Burgruine, die Josef-Franz-Hütte am Geisbühel, die Bärntallacke und natürlich viele Wanderwege auch zu den zahlreichen Dirndlsträuchern und Ähnliches. Worunter wir etwas leiden, ist, dass die Gastronomie besser laufen könnte, wie in vielen anderen Orten auch, nach Corona. Aber ansonsten ist Rabenstein ein sehr lebenswerter Ort.

In Ihrer Zeit als Bürgermeister war Ihnen auch immer schon die Kultur ein Anliegen. Wie herausfordernd ist es, in einer eher kleinen Gemeinde ein umfassendes, kulturelles Programm zu bieten?

Wittmann: Sehr herausfordernd. Man darf auch nicht glauben, dass man die Veranstaltungen mit der örtlichen Bevölkerung füllen kann. Das geht nur in Zusammenarbeit mit der ganzen Region, und mit entsprechender Werbung. Das Angebot ist groß, das kostet auch viel Geld – das muss wieder hereingespielt werden. Deswegen gibt es auch die große Kulturinitiative im Regionalbüro, die “Kulturregion Pielachtal”. Damit gibt es neben der Wirtschaftsregion und der Tourismusregion auch die Kulturregion. Das ist gerade im Aufbau, diesen Zusammenschluss im Tal zu fördern, ist mir ein ganz großes Anliegen.

Sie sind ja seit 2000 Bürgermeister in Rabenstein. Was war für Sie eine der maßgeblichsten Entwicklungen in dieser Zeit?

Wittmann: Sicher die Errichtung vom Gemeinde- und Kulturzentrum. Im Jahr 2007 wurde das eröffnet, Das war sicher das größte Highlight, aber es hat auch viele andere Meilensteine gegeben – als wir das Gasthaus gebaut haben, die Rettungsstelle errichtet haben, der Sportplatz, das Kantinengebäude, … Alles mit sehr viel Engagement, sehr viel Herzblut und auch vielen Freiwilligen. Es gibt auch unendlich viel Kleineres, das wir umgesetzt haben, aber das Gemeinde- und Kulturzentrum war das Highlight.

Könnten sie sich noch eine Amtsperiode vorstellen?

Wittmann: Ich kann mir alles vorstellen, natürlich. Nichts ist ausgeschlossen. Ich übe dieses Amt mit absolut großer Freude und Hingabe aus, aber jeder muss sich bewusst sein, irgendwann gibt es Änderungen, und die werden sich bei den nächsten Gemeinderatswahlen 2025 herausstellen.

Welche Projekte stehen in Rabenstein in der nächsten Zeit an? Worauf muss da geachtet werden?

Wittmann: Im Moment wird gerade ein Radwegabschnitt in der Steinklamm fertiggestellt, die Durchfahrt durch eine Siedlung wird abgekürzt und die Strecke führt dann entlang der Bundesstraße. Wir sind mitten in der Planung für den Kindergartenzubau, da läuft noch die Ausschreibung. Die Fertigstellung vom Oggersheimer Platz – dem klimafitten Park- und Veranstaltungsplatz – wird voraussichtlich noch bis in den Herbst dauern. Zwei Padel Plätze haben wir errichtet, der Beachvolleyball-Platz, der umgebaut wurde, sollte auch demnächst wieder benutzbar sein. Es laufen sehr viele Projekte zurzeit.

Wittmanns absolute Lieblingpflanzen im Garten sind die Rosen. Foto: Schrefl

Wie ist die Personalsituation der Gemeinde zurzeit?

Wittmann: Im Moment sind wir sehr gut aufgestellt. Man muss immer dankbar sein, wenn man gutes Personal hat und findet. Wegen dem Kindergarten-Ausbau wird dann aber mehr Personal benötigt.

Mit welchen Herausforderungen rechnen Sie in den nächsten Jahren vor allem?

Wittmann: Eine große Herausforderung ist sicher, und das nicht nur in Rabenstein, sondern in ganz Österreich und darüber hinaus, die Bevölkerung wieder auf einen harmonischen Stand zu bringen. Im Moment geht es eher drunter und drüber, jeder glaubt, er hat recht, Rücksicht aufeinander wird wenig genommen, wegen einer Kleinigkeit gibt es gleich einen Krawall. Mit schuld daran sind die Medien, da gibt es genug, die nur darauf erpicht sind, möglichst aggressive Sachen zu berichtet. Wieder Harmonie in die Bevölkerung zu bringen, wird eine große Herausforderung sein, aber das ist sehr wichtig für die Lebensqualität. Die Menschen brauchen das unbedingt. Das heißt nicht, dass sie nicht diskutieren sollen, ganz im Gegenteil, aber mit mehr Verständnis füreinander.

Das Thema Arbeitskräfte wird sicher auch eine große Herausforderung sein. Und der finanzielle Aspekt ist immer ein Thema. Was Zinsen betrifft, ist die Lage ja jetzt wieder eine andere als vor ein paar Monaten, jetzt steigen die Zinsen gerade wieder, da wird jetzt weniger investiert werden.

Und für die Gemeinde Rabenstein im Speziellen?

Wittmann: Die Herausforderungen werden dieselben sein, auf die Gemeinde heruntergebrochen. Es geht uns zwar sehr gut, aber auch bei uns müssen wir schauen, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass Harmonie herrscht, und wir haben noch genug Dinge zu bewerkstelligen. Etwas sparen wird in den nächsten Jahren wohl auch notwendig sein. Die Bildung und der Kindergarten sind auch große Herausforderungen - die Gruppen alle so zu bedienen, wie es der Gesetzgeber vorschreibt.

Darüber hinaus? Was, denken Sie, werden die großen Themen der nächsten 20, 30 Jahre sein?

Wittmann: Das hängt meiner Meinung nach unglaublich stark von der Weltpolitik ab. Wir leben zwar in einer wunderbaren Region, werden aber von den Ereignissen auf der ganzen Welt, vor allem Europa, stark mitgerissen. Es haben alle einen Einfluss, von der EU über Bund und Land, und dann schlussendlich die Gemeinden. Die, die es ausbaden, wenn etwas entschieden wird, oder etwas passiert, das sind die Gemeinden. Wenn ich an die Coronazeit zurückdenke, glaube ich nicht, dass der Bund die ganzen Impf- und Teststationen alleine hätte bewerkstelligen können. Das haben die Gemeinden gemacht. Und das ist auch gut so.

Wird die überregionale Zusammenarbeit, etwa innerhalb der Kleinregion Pielachtal, oder auch darüber hinaus, deswegen noch mehr Bedeutung gewinnen?

Wittmann: Auf alle Fälle. Die überregionale Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach die Zukunft, für viele Dinge. Die Gemeinden werden die Aufgaben nicht bewältigen können. Die Über-Bürokratisierung geht in die völlig falsche Richtung. Über kurz oder lang kann eine Gemeinde das nicht bewerkstelligen, da würde auch das Personal fehlen. Es gibt viele Dinge, die man nur überregional regeln kann und viele Dinge gemeinsam macht, in einer Region, wie wir es ja im Pielachtal schon vorzeigen. Schlagwörter dabei sind Dirndltal, und Klimawandelanpassungsmodellregion, also „KLAR!“.

Wo in Rabenstein sollte man im Sommer noch unbedingt einen Tag verbringen?

Wittmann: Im Freibad, am neuen Padel-Platz, auf der Ruine, am Geisbühel - es gibt viele schöne Plätze, wo man im Sommer unbedingt einen Tag verbringen sollte.