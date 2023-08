Thallauer: „Das Parteipolitische wird bei uns hinten angestellt“

Zwischen dem Gemeindeamt und dem Kulturcafé gibt es ein Atrium. Hier ist das Zentrum der Gemeinde. Die Lebendigkeit dieses Ortes schätzt Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (ÖVP) sehr.

NÖN: Warum treffen wir uns hier? Was ist das Besondere an diesem Ort?

Brigitte Thallauer: Wenn man hier sitzt, hinein- oder herausgeht, trifft man immer Leute. Es ist ein sehr kommunikativer Platz. Man kommt hier immer ins Reden.

Sind solche öffentlichen Plätze wichtig für die Lebensqualität einer Gemeinde?

Thallauer: Ich denke, solche Plätze sind sehr wichtig. Es kommt auch nicht darauf an, was es für ein Platz ist – ein Spielplatz, ein Sportplatz, oder auch der Platz vor unserem Nahversorger. Das sind alles Plätze, wo man stehenbleiben kann, Menschen trifft und mit ihnen reden kann. Für die Gesellschaft ist das ganz wichtig.

Sie sind ja seit knapp drei Jahren Bürgermeisterin - welche Bilanz ziehen Sie?

Thallauer: Es ist ein sehr herausforderndes Amt – wie sehr, das weiß man im Vorhinein nicht. Es gibt Höhen und Tiefen, aber es ist eine sehr schöne Aufgabe. Man kann gemeinsam mit der Bevölkerung den Ort gestalten und weiterentwickeln - man kann etwas erreichen. Es kommt auch sehr viel von den Menschen zurück. Die Bürgermeisterin ist nur der Kopf eines Teams, sozusagen das “Aushängeschild” einer Gemeinde. Alleine kann sie nichts bewirken, deswegen ist eine starke Mannschaft wichtig - Unterstützung einerseits vom Gemeinderat, andererseits aber auch von den Gemeindebediensteten.

Ich denke, wir haben sehr viel weitergebracht: Gleich als ich begonnen habe, war die Pandemie und dann das große Hochwasser. Dabei sind das Gemeindeamt und das Heimatmuseum zerstört worden. Auch die Sportanlagen waren kaputt. Das haben wir alles wieder saniert. Außerdem haben wir eine neue Aufbahrungshalle errichtet, neue Parkplätze geschaffen und die letzten Kanalprojekte abgeschlossen.

Denken Sie, es ist schwieriger für Sie als Frau im Amt, als für Ihre männlichen Kollegen?

Thallauer: Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Es ist für alle schwierig, für Männer wie für Frauen. Man ist gefordert, Entscheidungen zu treffen, und die Themen in den Gemeinden sind überall recht ähnlich. Ich bin zu einer Zeit in den Gemeinderat gekommen, da haben das noch sehr wenige Frauen gemacht. Aber in St. Margarethen gibt es mittlerweile sehr viele engagierte Damen. Ein Bürgermeister muss sich genauso Anerkennung verschaffen wie eine Frau. Man wird an der Leistung gemessen.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Thallauer: Wir sind in der glücklichen Lage, dass es hier drei aktive Gasthäuser gibt. Wir haben auch ein Kaffeehaus und einen Nahversorger – ich denke, es läuft alles recht gut. Luft nach oben ist natürlich immer. Größere Betriebe haben wir kaum, eher nur kleine und mittlere. Auch Corona haben die Betriebe gut überlebt, kein einziger hat in dieser Zeit zugesperrt. Die Betriebe haben da sehr gute Strategien gefunden.

Gibt es etwas, das in der Gemeinde fehlt?

Thallauer: Ein großes Thema ist der öffentliche Verkehr. Die nächste Bahnstation ist in Ober-Grafendorf. Wenn man öffentlich nach St. Pölten fahren möchte, muss man erst entweder nach Prinzersdorf oder nach Ober-Grafendorf. Und wenn man schon dafür das Auto braucht, dann kann man auch gleich mit dem Auto bis in die Stadt fahren. Es gibt zwar Busverbindungen, aber zu sehr ungünstigen Zeiten.

Deswegen wird die Buslinie kaum genutzt und deswegen wird sie auch kaum gefördert. Aber viele Leute fahren nach Prinzersdorf, parken dort, und fahren öffentlich nach St. Pölten.

Man kann sich das VOR-Schnupperticket von der Gemeinde ausborgen, das sehr beliebt ist und bereits gut genutzt wird. Die Einrichtung von Gemeindebussen ist immer im Hinterkopf. Was wir bereits anbieten ist, dass wir Personen zum Beispiel zu Arztterminen bringen können, wenn es nötig ist.

Wie ist die aktuelle Lage bei der Kleinregion Gerersdorf, Prinzersdorf, Markersdorf-Haindorf und St. Margarethen / GeMaPriMa?

Thallauer: Ursprünglich wurde diese gegründet, um den Glasfaser-Ausbau durchzuführen. Es gibt aber auch immer wieder andere Projekte. In Planung ist zum Beispiel eine gemeindeübergreifende Radkarte, ergänzend zu den bereits bestehenden Routen wie Krumpen-Radweg und Alpenvorland-Radeln, die ihren Endpunkt in St. Margarethen haben.

Anders als die Kleinregion Pielachtal sind wir sehr nahe an der Stadt St. Pölten. Da hat man andere Ansprüche, und auch andere Möglichkeiten - zum Beispiel auch, was Tourismus betrifft.

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in der Gemeinde?

Thallauer: Die Bevölkerungszahl ist leicht steigend. Wir haben neues Bauland erschlossen und dadurch werden natürlich auch die Zuzüge mehr. Sehr erfreulich ist, dass sich die zugezogene Bevölkerung gut ins Gemeindeleben einbringt. Sie gehen zum Musikverein, zur Feuerwehr, zu den Vereinen – das ist für die Gemeinde wichtig. Wenn wir alle nur zum Schlafen hier sind, gibt es kein Gemeindeleben.

Was stehen in der nächsten Zeit für Projekte an?

Thallauer: Wir haben mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses begonnen, das wird nächstes Jahr fertiggestellt. Für unsere kleine Gemeinde ist das eine sehr große Herausforderung. Los geht es jetzt mit dem Glasfaserausbau. Diese erste Bauphase soll im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden. 65 Prozent der Bevölkerung möchten angeschlossen werden. Die Straßen müssen danach natürlich saniert werden, denn es wird überall aufgegraben werden. Den Kindergarten werden wir wahrscheinlich erweitern müssen, die Volksschule muss saniert werden - es ist immer etwas zu tun.

Personal zu bekommen ist ja vielerorts ein Problem. Wie ist die Personalsituation der Gemeinde derzeit?

Thallauer: Aktuell passt es sehr gut. Wir haben im Moment genug Personal für die Gemeindeverwaltung und die Kinderbetreuung. Im kommenden Jahr werden wir allerdings neues Personal einstellen müssen. Stützkräfte für den Kindergarten und die Schule werden gesucht. Nächstes Jahr geht auch ein langjähriger Bauhofmitarbeiter in Pension. Hier jemand neuen zu finden, wird auch schwierig sein.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Thallauer: Aus meiner Sicht funktioniert das sehr gut. Die Vorbereitung der Gemeinderatsitzung wird bei uns großgeschrieben. Vor den Sitzungen wird in den Ausschüssen diskutiert. Das dauert oft auch ziemlich lang. Die Beschlüsse bei der Gemeinderatssitzung sind fast immer einstimmig. Das Parteipolitische wird bei uns hinten angestellt - es geht um das Wohl der St. Margarethner Bevölkerung.

Für die Gemeinde, was werden die Herausforderungen in den nächsten Jahren sein?

Thallauer: Erstens junge Leute - Gemeinderäte - zu finden, die sich engagieren wollen und sich bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen, wird immer schwieriger. Das Problem haben alle Fraktionen, in vielen Gemeinden. Zweitens das Geld: eine Gemeinde hat viele Aufgaben, die sie erfüllen muss. Drittens: Die Verwaltungsaufgaben verlagern sich extrem von Landesebene und Bezirkshauptmannschaft in die Gemeindeämter. Der Aufwand wird immer größer, aber die Bedarfszuweisungen und die Einnahmen bleiben gleich. Das alles sind große Herausforderungen für die Gemeinde und die werden sicher auch noch mehr.

Wo sehen Sie St. Margarethen in 30 Jahren?

Thallauer: Ich wünsche mir, dass St. Margarethen eine dynamische, lebenswerte, für Modernes aufgeschlossene Gemeinde bleibt, in der es eine große Gemeinschaft gibt. Dass wir einerseits das, was wir bereits geschaffen haben, der nächsten Generation weitergeben, aber auch viel weiterentwickeln. Eine Gemeinde, in der man sich wohlfühlt.

Wo in St. Margarethen sollte man im Sommer auf jeden Fall noch vorbei schauen / einen Tag verbringen?

Thallauer: Wir haben einige nette Wanderwege, mit schönen Aussichtspunkten. Zum Handlkreuz, unserem Wahrzeichen, sollte man auf jeden Fall gehen. Und dadurch, dass wir drei Gasthäuser und ein Kaffeehaus haben, kann man sich dort hinsetzen, die Seele baumeln lassen und ein nettes Gespräch mit einem St. Margarethner führen.