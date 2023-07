Strasser: „Naturnahe Plätze im Ort sind wichtig“

Die Entscheidung für einen Lieblingsort sei ihm schwergefallen, berichtet Michael Strasser, seit Ende März 2023 SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde Weinburg. Die Wahl fiel schließlich auf den TEH-Kräutergarten, nahe der Pielach und der Kletterhalle. An einem heißen Sommertag ist dort so einiges los – Bienen schwirren umher, Schmetterlinge landen auf den bunten Blüten, in der Luft liegt der Duft vieler Kräuter.

NÖN: Warum treffen wir uns an diesem Ort?

Michael Strasser: Es ist einer von vielen meiner Lieblingsorte in Weinburg – wir könnten ebenso am Stand-up-Paddle in der Pielach stehen oder beim Mostkeller am Luberg oder beim Mostbrunnen in Eck. Der Kräutergarten ist natürlich auch sehr gut erreichbar, weil er direkt im Ort liegt. Und er ist eine Ruheoase.

Sind solche öffentlichen Orte wichtig für die Lebensqualität?

Strasser: Ich finde naturnahe Plätze, die mitten im Ort liegen, extrem wichtig. Da bietet Weinburg mit der Freizeitanlage, die beim Naturlehrpfad beginnt, über die zwei Motorikparks, den Wasserspielplatz, den Kräuterschaugarten und, und, und für jede Generation etwas.

Wie sind Ihre ersten Monate als Bürgermeister bisher gelaufen? Gab es schon Feedback aus der Bevölkerung?

Strasser: Die ersten Monate waren von vielen Gesprächen, vielen Treffen, vielen Gratulationen geprägt. Viele haben auch gemeint: „Dass du dir das antust...” Es ist anscheinend nicht mehr selbstverständlich, das Amt eines Bürgermeisters auszuüben. Aber es haben sich auch viele gefreut. Das stärkt und gibt Rückhalt. Negatives habe ich bis jetzt noch nicht wirklich erlebt.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Strasser: Bei der Gastronomie ist bemerkbar, dass im Vergleich zur Zeit vor Corona weniger los ist. Unser Gasthaus spezialisiert sich eher auf Feierlichkeiten und ich befürchte, die Laufkundschaft ist weniger geworden. Wir haben ja leider auch den Pächter vom Bistro in der Kletterhalle verloren. Es ist eine Herausforderung für die Gastro, in solchen Zeiten zu überleben. Vor allem, weil ja auch die Menschen die Teuerung spüren und es somit nicht mehr so leicht ist, täglich oder auch wöchentlich essen zu gehen.

Ich bin aber stolz, doch einige Kleingewerbe-Betriebe in Weinburg zu haben. Um diese zu unterstützen, habe ich jetzt auch den „Weinburger Wirtschaftsgutschein“ ins Leben gerufen. Ein Gutschein, der in allen teilnehmenden Gewerbebetrieben Weinburgs eingetauscht werden kann. Er soll im Herbst umgesetzt sein – und ist sicher ein tolles Geschenk.

Wichtig für Weinburg und für die ganze Region ist aber natürlich Constantia Teich, unser krisensicherer Leitbetrieb mit über 1.000 Mitarbeitern. Mit dem Hochwasserschutz, der in diesem Jahr eröffnet wurde, haben wir hier als Gemeinde einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung geleistet. Außerdem bin ich betreffend der Werkserweiterung mit dem Geschäftsführer in gutem Austausch.

Und wie schaut es bei dem gemeindeeigenen Nahversorger aus?

Strasser: Der Adeg-Markt wird immer besser angenommen. Wir versuchen auch, das Geschäft noch weiter zu beleben. Wir schütten zum Beispiel die Vereinsförderungen zur Hälfte in Form von Gutscheinen für den Adeg aus. So können die Vereine dort für Veranstaltungen einkaufen. Mit dem Nahversorger, inklusive Bankomaten, der Poststelle und dem Reinigungsangebot, möchten wir eine Grundinfrastruktur halten. Das ist uns als Gemeinde sehr wichtig.

Gibt es Ihrer Meinung nach etwas, das in der Gemeinde fehlt?

Strasser: Wir konnten leider noch immer die Kassenarzt-Stelle nicht nachbesetzen. Auch, wenn wir die gesamte Praxisausstattung zur Verfügung stellen würden. Ein praktischer Arzt bzw. Ärztin ist schon etwas, das fehlt. Derzeit fahren wir unsere Patientinnen und Patienten bei Bedarf mit dem „Gmoa Bus“ nach Ober-Grafendorf oder Hofstetten. Die Stelle ist seit über einem Jahr unbesetzt.

Personal zu bekommen, ist ja vielerorts ein Problem. Wie ist die Personalsituation der Gemeinde?

Strasser: Wir haben – Gott sei Dank – einen neuen Mitarbeiter für das Bauamt gefunden, der seit Juni bei uns tätig ist. Es ist auch hier nicht leicht, gute Leute für den Gemeindedienst zu finden. Die Gehaltsstruktur im öffentlichen Dienst ist niedriger als in der Privatwirtschaft. Und auch dort herrscht Arbeitskräftemangel. Für die Gemeinde Weinburg wird es notwendig sein, dass man auch auf öffentlichen Dienststellen über dem Gehaltsschema bezahlt. Sonst bekommt man keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch das Know-how, das Wissen und die Erfahrung haben, die vielfältigen Aufgaben umzusetzen.

Das wird doch neben der Teuerung, den Energiepreisen etc. das Gemeindebudget zusätzlich belasten.

Strasser: Ja, das ist eine große Herausforderung. Trotzdem muss die Arbeit geschehen, die Grundaufgaben der Gemeindeverwaltung erfüllt werden. Der Bürokratieaufwand und die Aufgabenstellungen sind ja in den letzten Jahren viel höher geworden.

Ein weiterer von Michael Strassers Lieblingsorten ist in der Pielach selbst. Foto: privat

Welche Projekte stehen in der nächsten Zeit an?

Strasser: Viele – unsere Volksschule wird über die Sommermonate gerade saniert und wir bereiten die Erweiterung des Kindergartens um zwei Gruppen vor. Wir sind eine zertifizierte „Familienfreundliche Gemeinde“. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinstkinder wird immer größer, also werden wir im Zuge des weiteren Ausbaus auch prüfen, ob man eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder von ein bis drei Jahren schaffen kann. Wir wollen Weinburg auch als „Dorf der kurzen Wege” etablieren, also für Fuß- und Radverkehr attraktivieren und die Rad- und Fußwege sukzessive ausbauen. Hier arbeiten wir auch gerade an der Planung zur Schulwegsicherung in die Volksschule nahe dem Gasthaus Gapp. Jedes Kind, das zu Fuß in die Schule geht, erspart zwei Autofahrten am Tag.

Ebenso gibt es gerade eine Prüfung über den Betrieb eines Nahwärmenetzes in Weinburg, die Schaffung einer Energiegemeinschaft, in puncto Blackout-Prävention sind wir gerade in der Umsetzung und wir werden in der Planung auch den Klimawandel mitberücksichtigen müssen.

Für die Kletterhalle, die ja im Besitz der Gemeinde ist, arbeiten wir auch gerade an Strategien, sie für die Bevölkerung interessanter zu machen. Was sicher auch eine Herausforderung sein wird, ist, die Gemeinde nachhaltig und strukturiert wachsen zu lassen. Also die Gemeinde um Baugründe und Wohnraum erweitern, aber gut vorausgeplant und nicht zu schnell.

Außerdem arbeiten wir gerade an einem Corporate Design für die Gemeinde. Also fad wird es nicht (lacht).

Und wo sehen Sie die Gemeinde in 20 Jahren?

Strasser: Als Gemeinde, in der man gerne lebt, mit einer hohen Lebensqualität, mit vielen aktiven Vereinen, wo die Menschen zusammenhelfen und zusammenhalten.

Weinburg ist ja eine „rote“ Gemeinde im doch recht „schwarzen“ Tal. Wie funktioniert die regionale Zusammenarbeit?

Strasser: Also in der Kleinregion funktioniert die parteiübergreifende Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern im Tal toll. In der Kleinregion sollte Parteipolitik keine Rolle spielen, sondern es geht um die Menschen vor Ort. Wenn wir an einem Strang ziehen, bringen wir mehr weiter.

Wo sollte man in Weinburg im Sommer auf jeden Fall noch einen Tag verbringen?

Strasser: Auf jeden Fall bei der Freizeitanlage, da kann man super relaxen. Oberhalb der Weinburger Pielach-Wehr wird am 29. Juli auch der Bezirkswassertag der Feuerwehr ausgerichtet, sicher auch für Zuseher spannend. Schön ist sicher auch eine Wanderung zum Mostbrunnen oder zum Mostkeller, dort hat man einen wunderbaren Ausblick. Im Kräutergarten gibt’s ebenfalls schöne Plätze und Interessantes zu entdecken. Da gibt es am 11. August übrigens ein Benefizkonzert der Bigband der Polizeimusik Niederösterreich zugunsten des Vereins Hospiz Melk.