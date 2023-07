Start der Kirchberger Ferienspiele

Zum 13. Mal finden in diesem Sommer die Kirchberger Ferienspiele statt. Insgesamt 27 Veranstaltungen werden in der Zeit vom 30. Juni bis 27. August in der Gemeinde von Vereinen und Privatpersonen organisiert.

Beim Eröffnungsfest am vorigen Freitag boten die Kindergemeinderäte, die SportUnion und der Verein KIKIPI ein Spiel- und Bewegungsangebot für Kinder an. Ein weiterer Höhepunkt war Eduard der Kinderzauberer. Der SAC Tradigist sorgte sich um das leibliche Wohl der kleinen und großen Gäste. Auch Streetwork Pielachtal war vertreten.

Gabriele Schlöglhoferhat mit ihrem Organisationsteam wieder ein tolles Ferienangebot zusammengestellt. Das Programmheft wurde vonSonja Gansbergergestaltet. Bürgermeister Franz Singer: „Das Engagement unserer Vereine und Privatpersonen für das Ferienspiel ist auch in diesem Jahr ungebrochen und es konnte wieder ein vielfältiges Potpourri an Aktivitäten zusammengestellt werden.“ Programmhefte liegen im Gemeindeamt auf. Informationen gibt es auch auf der Homepage www.kirchberg-pielach.gv.at

Kommende Kinderspieltermine:

Donnerstag, 6.Juli, 13,30 Uhr: Nähmaschinenführerschein, Firma Eberhart. Kinder ab 8 Jahre.

Freitag, 7.Juli, 15,30 Uhr: Erste Hilfe ist einfach, Rotes Kreuz, Kinder 6-14 Jahre.

Montag, 10.Juli, 09,00 Uhr: Stoffmalen, NÖ Hilfswerk, Kinder ab 8 Jahre.

Dienstag, 11.Juli, 09,00 Uhr: Tennis spielen, Tennisplatz Kirchberg, Kinder ab 4 Jahre.

Mittwoch, 12.Juli, 13,00 Uhr: Generationen-Nachmittag im CASA Pflegewohnhaus