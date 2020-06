privat Gerhard Hackner über das Sommer-Ausflugsprogramm.

Unter dem Motto „Mit der Mariazellerbahn das Dirndltal erkunden“ werden nun insgesamt acht Packages für Tagesausflüge angeboten. „Damit wurde die gute Kooperation zwischen den NÖ Bahnen, dem Tourismusverband und den Gemeinden erneut unter Beweis gestellt“, freut sich Pielachtals Tourismusobmann Gerhard Hackner.

Die Ausflugserlebnisse sind zu Fuß erreichbar und familienfreundlich. Tourismusobmann Gerhard Hackner berichtet: „Bei den Tagesprogrammen steht die autofreie Anreise mit der Mariazellerbahn im Vordergrund. Zusätzlich gibt es reichlich Abwechslung beim Wandern in unserer herrlichen Kulturlandschaft, bei Erlebnis- und Museumsbesuchen sowie dem Genuss von regionaler Kulinarik und Dirndlprodukten bei den Gastbetrieben und Heurigen im Tal.“ Auch das „Abstandhalten“ sei bei diesen Ausflugserlebnissen und bei der Fahrt mit der Himmelstreppe gewährleistet. In Ober-Grafendorf bieten sich die „World of Styx“, ein Spaziergang zum Ebersdorfer See und ein Besuch im Heizhaus an, während man in Weinburg vom Kunstbahnhof Klangen entlang des Kräutergartens und der Kletterhalle oder zum Mostbrunnen wandern kann. In Hofstetten-Grünau warten der Pielachpark, die Sehnsucht und das Abenteuerland.

Die Kardinal-König-Taufkirche, die Ruine oder eine Wanderung auf den Geisbühel sind Angebote in Rabenstein. In Kirchberg sind die Dirndlrunde, das Erlebnisfreibad und das Modellbahnmuseum „Bahn im Bahnhof“ Ausflugsziele. Da in Frankenfels die Nixhöhle heuer gesperrt ist, bietet sich die Wanderung auf die Alm Eibeck als Alternative an und in Laubenbachmühle ist das Betriebszentrum der Mariazellerbahn ein Ausflugsziel. Der Besuch des Planetenweges und die Wanderung zum Trefflingfall werden in Puchenstuben angeboten.