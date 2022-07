Bürger gegen Tiefgarage in Rabenstein

Werbung

Die Wohnungsgenossenschaft NÖSTA hat das Areal des ehemaligen „Abbruchhauses“ am Marktplatz gekauft. Jetzt plant sie hier 26 geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption sowie eine Gewerbefläche zu errichten. Dazu kommt eine Tiefgarage mit 35 Stellplätzen. Der Baubeginn soll noch heuer erfolgen.

Bernhard Schober zeigt auf das alte Mauerwerk in den Gebäuden. Dieses könnte durch die nahe massive Bautätigkeit zu bröckeln beginnen. Foto: privat

Doch jetzt haben einige Anrainer in direkter oder unmittelbarer Nähe verschiedene Einsprüche gegen das Projekt erhoben. Der Grund: Sie tragen Sorge, dass es durch den Bau zu Schäden an ihren teils mehrere hunderte Jahre alten Wohnhäusern kommt. Direkt betroffen, ist Herbert Hößl. „Ich habe mir das Haus gekauft und in mühevoller Arbeit in den letzten Jahren hergerichtet“, erzählt er.

Er befürchtet, dass es durch die nahe massive Bautätigkeit zu Rissen am Mauerwerk kommen könnte. Dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, bestätigt Anrainer Hans Brodtrager. „Als damals das um einiges weiter, rund 60 Meter, entfernte GuK errichtet wurde, haben nicht nur die Gläser gescheppert. Es entstanden auch Risse an den Wänden“, erinnert er sich. Dass er nicht übertreibe, beweist, dass er damals sogar eine finanzielle Entschädigung für die Schäden erhielt.

Das geplante Wohnprojekt ist jetzt nur rund 25 Meter von seinem Haus entfernt. Und dieses wurde bereits im Mittelalter erbaut, aus Stein. Ob das alte Mauerwerk einem neuerlichen Pilotenschlagen unbeschadet standhält, stellt er infrage. „Wir wollen vorher Klarheit“, manifestiert er. Die Anrainer sollten vorab eine Garantie bekommen, dass der jeweilige Verursacher etwaiger Schäden auch dafür aufkommt und diese zum Neuwert auch wieder herrichtet. Im Vorfeld müsse daher alles genau protokolliert werden.

NÖSTA setzt auf Gespräch mit den Anrainern

Ebenso Sorge um sein Haus aus dem Jahre 1909 und das Gebäude seiner Cousine hat der Rabensteiner Gemeindearzt Michael Stolz. Die Bausubstanz der Bauten sei zum Teil denkmalgeschützt. „Der Keller stammt aus dem 12. Jahrhundert“, gibt er zu bedenken. Vor 20 Jahren habe er das Haus völlig restauriert und musste damals strenge Auflagen einhalten. Er gilt, da sein Haus 22 Meter entfernt ist, nicht als direkter Anrainer und hätte keine Parteistellung. Sorgen macht er sich dennoch. Die Anrainer sehen ebenso als Problem, dass der Tiefbau mitunter das Grundwasser verdrängen könnte.

Ein Gespräch mit Ortschef Kurt Wittmann gab es bereits. „Die Bedenken der Anrainer sind berechtigt. Die Baupläne sind eingereicht. Es gab Einsprüche“, informiert der Gemeindechef. Ein Bausachverständiger der Gemeinde ist nun am Zug, die Pläne zu prüfen und sich um die Einsprüche zu kümmern. „Es werden dann Vorschriften folgen, wie der Bau auszuführen ist“, kündigt er an. Fakt sei: Die NÖ Bauordnung und alle Gesetze müssen eingehalten werden. Bezüglich der Bedenken zum Grundwasser wird, so Wittmann, eine Wasserrechtsverhandlung folgen. Grundsätzlich sieht er Wohnen im Zentrum positiv. Er merkt aber auch an, dass jedem Bewohner fix 1,5 Parkplätze zur Verfügung stünden. Dass die Leute irgendwo anders parken, sei nicht vorgesehen. Seitens eines Anrainers kam der Vorschlag, dass die neuen Mieter bei Bedarf ja hinter dem GuK parken könnten.

Die Gemeinde ist bei diesem Projekt aber nur Behörde, die Durchführung erfolgt allein durch die NÖSTA. „Seit Beginn der Planungen dieses Projekts haben wir aktiv zahlreiche Gespräche mit den Anrainern geführt. Wir stehen in laufendem Austausch mit unseren Nachbarn und haben Mitte letzter Woche schriftliche Informationen erhalten, die wir zur technischen Prüfung weitergeleitet haben“, betont NÖSTA-Geschäftsführer Markus Wieland. Die NÖSTA wird, versichert er, „auch in Zukunft das direkte, persönliche Gespräch mit den Betroffenen in Rabenstein suchen.“ Denn: „Wir sind überzeugt, dass dies weiterhin der richtige Weg zu einer guten Nachbarschaft und guten Zusammenarbeit ist.“

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.