Bastelrunde Schwerbach spendet für Spielplatz

Der Kirchberger Schulhof wurde durch die Schaffung einer Freiluftklasse samt Aufstellung von Spiel- und Freizeitgeräten neu und attraktiv gestaltet. Nach Abschluss der Arbeiten hat die Schwerbachler Bastelrunde dieses Projekt nun mit einem Beitrag von zweitausend Euro unterstützt. Die Schülerinnen und Schüler der Volks- und Mittelschule sowie die Kinder der Nachmittagsbetreuung sind vom tollen Angebot im Freien begeistert. Einige davon waren bei der Überreichung der Geldspende dabei.

Poldi Kemetner von der Bastelrunde informiert dazu: „Unser Anliegen ist es, dass diese Spende in der Gemeinde bleibt. Bei diesem Projekt kommt es den Schülerinnen und Schülern sowie den Kindern der Nachmittagsbetreuung zugute. Das freut uns sehr.“ Bürgermeister Franz Singer, die Direktoren der Volks-und Mittelschule und die Kinder bedankten sich herzlich. Die Schwerbachler Bastelrunde gibt es seit achtundvierzig Jahren. In dieser Zeit wurden immer wieder Spenden für soziale Zwecke oder für Personen in der Gemeinde, die es wirklich brauchen können, zur Verfügung gestellt. Poldi Kemetner sagt dazu: „Wir können nur dann jemand unterstützen, wenn wir erfahren, wo Hilfe wirklich nötig ist.“

Jedes Jahr zur Adventzeit stellen die zwanzig Damen der Bastelrunde und einige Herren als Helfer in ehrenamtlicher Tätigkeit wunderschöne Adventkränze und Gestecke aller Art her. Diese werden beim Kirchberger Adventmarkt angeboten und im Kaufhaus Fink-Sveiger in Kirchberg verkauft; die Bastelrunde bedankt sich bei der Firma für die jährliche tolle Unterstützung. Die Erlöse aus all diesen Verkäufen kommen sozialen Zwecken zugute.