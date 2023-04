„Team Österreich Tafel Kirchberg“ feierte zehnjähriges Jubiläum

Seit zehn Jahren gibt es die „Team Österreich Tafel“ mit der Lebensmittelausgabe im Rotkreuzhaus in Kirchberg. Bei der Feier im Dirndlhof wurde Mitarbeitern, Firmen und Unterstützern für die Kooperation gedankt.

Susanna Sunk berichtete, dass die Idee zur Gründung der Tafel im Zuge der Kardinal König-Gespräche geboren wurde. Pfarrer August Blazic ergänzte: „Kardinal König hat einmal gesagt, dass nicht Worte überzeugen, sondern Taten.“ Unter diesem Motto riefen die beiden gemeinsam mit Theres Simmer und Anita Riegler die Tafel ins Leben. „Bei der ersten Ausgabe im April 2013 spendeten vier Firmen ihre Waren und es stellten sich fünf Kunden ein“, erinnerte sich Sunk.

Über die weitere Entwicklung informierte Anita Riegler: „Heute haben wir 41 Personen im Team, die abwechselnd mit großem Engagement tätig sind. Elf Firmen in der Region spenden uns Waren. Pro Ausgabe werden an zwanzig bis dreißig Kunden, darunter viele Familien, circa 180 Kilogramm Lebensmittel verteilt.“ In zehn Jahren haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tafel rund 22.000 Stunden geleistet. Zusätzlich gibt es Unterstützer, die einmal jährlich Waren oder Geldbeträge spenden.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Werner Schlögl betonte: „Menschen in Not zu helfen, gehört zu den grundlegenden Aufgaben des Roten Kreuzes. Wir von der Bezirksstelle haben das Projekt von Beginn an unterstützt.“ Die Team Österreich Tafel habe sich zu einer Erfolgsgeschichte und zu einem Paradebeispiel im Sozialbereich entwickelt. „Darauf könnt ihr stolz sein“, schloss er. Auch Bürgermeister Franz Singer dankte für das Engagement und meinte: „Hier wird Wohlstand sinnvoll verteilt und unseren Mitmenschen, die es brauchen können, geholfen.“

