Zeitmangel, Ablenkung oder andere überreiche Angebote sind Gründe für den Rückgang der Lesefähigkeit bei Jugendlichen.

Jugendbücher üben allerdings auf allen Entwicklungsstufen den stärksten Einfluss auf die Leseentwicklung aus. Daher bietet die Neue Mittelschule Ober-Grafendorf der Leseerziehung den nötigen Raum, welcher sich in dem Schulmotto „Lektüre hat für den Geist die gleiche Bedeutung wie Sport für den Körper“ niederschlägt.

In der Schulbibliothek der Schule wird daher geeigneter Lesestoff in Form der Bücher von Robert Klement angeboten. Sein letztes Werk „Spurlos“ wurde vor einigen Tagen an die Schüler übergeben. Die Schulgemeinde ist stets bereit, geeigneten Lesestoff für die Schule anzukaufen, der den Lehrkräften die enorme Bedeutung der Leseerziehung bewusst macht.

Eine Frage des Geschmacks

„Die Schüler sollten daran gewöhnt werden, das Buch als unverzichtbaren Bestandteil ihres Lebens zu betrachten“, meinen der Lesebeauftragte Andreas Buchinger und Schulobmann Hans Riesenhuber.

Abgeprüft wird das Wissen wie folgt: „Die Schüler können mündlich oder schriftlich über das Gelesene erzählen und ich stelle ihnen zudem Fragen. So kann ich feststellen, ob sie das Buch gelesen und verstanden haben“, schildert Schulrat Andreas Buchinger. Als Tipp meint er noch: „Jeder Schüler sollte sich aussuchen können, welches Buch er liest, denn jeder hat einen anderen Geschmack.“

Für Direktor Peter Kärchner ist die Leseerziehung ebenfalls von hoher Bedeutung. Dazu äußert er: „Sinnerfassendes Lesen ist eine Grundkompetenz und sollte unbedingt forciert werden. Wir sind sehr bemüht, unsere Schulbibliothek immer mit neuen Materialien zu befüllen. Deshalb danken wir dem Schulausschuss für sein Engagement und seine Bemühungen.“

Als Vorbild für die Entwicklung der Schulbibliotheken dienen die sogenannten „Leseländer“, die insbesondere im skandinavischen Raum zu finden sind. Dort haben die Schüler aufgrund der großartigen Leseeinrichtungen in den Schulen einen Vorsprung im Lesen, was für die österreichischen Bildungseinrichtungen eine Herausforderung darstellt.